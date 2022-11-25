"СИБУР" и "Казмунайгаз" обсудили проектирование СП "Силлено" по выпуску полиэтилена

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Глава "КазМунайГаза" (КМГ) Магзум Мирзагалиев и глава "СИБУРа" Михаил Карисалов обсудили в Москве вопросы сотрудничества в рамках проектов по производству полипропилена и полиэтилена, сообщила казахстанская компания.

Руководство КМГ проинформировало партнеров о начале проектирования завода по выпуску полиэтилена (СП "Силлено").

Компания отмечает, что в начале ноября Фонд национального благосостояния Казахстана "Самрук-Казына", "КазМунайГаз", "СИБУР Холдинг" и участники компаний-операторов подписали основные документы по созданию совместных предприятий на базе ТОО "KPI Inc." и ТОО "Силлено". Стороны определили условия партнерства в СП, находящихся на территории специальной экономической зоны "Национальный индустриальный нефтехимический технопарк" в Атырау, в частности инвестирование в проект строительства завода по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год, а также порядок реализации готовой продукции предприятия по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год.

В "СИБУРе" "Интерфаксу" подтвердили, что "СИБУР", "Самрук-Казына" и компания "КазМунайГаз" создали СП на базе интегрированного газохимического комплекса по выпуску полипропилена мощностью 500 тысяч тонн в год, а также проекта строительства комплекса по производству полиэтилена мощностью 1,25 млн тонн в год.

"Доля "СИБУРа" в каждом СП составляет 40%. В рамках СП "СИБУР" поделится накопленной экспертизой по запуску проектов и эксплуатации полимерных комплексов мирового уровня, а также примет участие в обучении операционного персонала предприятий", - отметили в российской компании.

"Проект по производству полиэтилена находится на особом контроле руководства Казахстана, учитывая ожидаемый эффект на экономику страны и его значение для развития нефтегазохимической отрасли", - приводит "КМГ" слова Мирзагалиева.

Завод по производству полипропилена ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc" (KPI) был запущен в начале ноября, 18 ноября была осуществлена отгрузка первой партии готовой продукции на экспорт в объеме 1,5 тысячи тонн.

Соглашения по базовым условиям сотрудничества между сторонами были подписаны в октябре 2021 года.