В Сбербанке готовы инвестировать в новые проекты экосистемы для юрлиц

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Сбербанк сфокусирован на развитии уже существующих направлений экосистемы для юрлиц (B2B), но готов инвестировать и в новые проекты, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов. Он сказал это в кулуарах конференции по искусственному интеллекту AI Journey.

"Мы открыты новым интересным проектам, которые соответствуют бизнес-модели В2В - в такие решения мы готовы инвестировать. Одновременно мы сфокусированы на компаниях, в которые уже инвестировали, и занимаемся активным их развитием", - заявил Попов.

Сбербанк в середине февраля 2022 года объявил об изменении организационной структуры, в рамках которой планировал выделить экосистему для клиентов - юрлиц (В2В) и экосистему для клиентов - физлиц (В2С).