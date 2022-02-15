Сбербанк создаст холдинг электронной коммерции

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Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк в рамках изменения организационной структуры создаст холдинг электронной коммерции, его президентом, председателем совета директоров станет Лев Хасис, который покинет пост первого зампреда правления кредитной организации, говорится в сообщении банка.

Холдинг электронной коммерции объединит инвестиции Сбербанка в компании "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистика", "Сбер Еаптека" и "СММ Ритейл", а также в совместное предприятие c VK - О2О-холдинг. "Единое управление активами позволит обеспечить как лучший клиентский опыт, так и создаст существенные синергии и упрочнит позиции группы Сбер в стремительно развивающейся индустрии е-сomm", - отмечает банк.

Всем партнерам Сбербанка в компаниях, которые войдут в состав холдинга, будет сделано предложение обменять свои акции на акции холдинга по справедливой рыночной цене, отмечает кредитная организация.

Сбербанк и VK владеют по 45% СП в сфере еды и транспорта (платформа O2O - online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг "Ситидрайв", сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат".

Сбербанк также планирует выделить экосистему для клиентов - юридических лиц (В2В-бизнес) и экосистему для клиентов - физических лиц (В2С-бизнес). Предполагается, что они будут работать в тесной координации друг с другом, а также с другими подразделениями и дочерними компаниями группы на базе единых платформенных и технологических решений, в совокупности будут образовывать целостную экосистему.

Все организационные изменения планируется осуществить в период до 1 июня 2022 года.

Все по плану

Президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что организационные и кадровые изменения являются плановыми, они начали обсуждаться еще осенью 2021 года.

"С 1 июня эти все изменения произойдут, они плановые, мы с ним (Львом Хасисом - ИФ) достаточно давно это планировали. С осени уже, собственно говоря, готовили все эти изменения. Они сегодня не были такой большой неожиданностью, скажем так, внутри, и с председателем наблюдательного совета (министром финансов РФ Антоном Силуановым - ИФ) я это обсуждал заранее. Сегодня произошли такие плановые изменения, которые окончательно к 1 июня оформятся", - сообщил Греф на пресс-конференции во вторник по итогам заседания набсовета банка.

"Мое решение завершить работу в правлении Сбербанка было принято и согласовано с президентом Сбербанка Германом Грефом много месяцев назад и основано на балансе моих профессиональных и личных приоритетов. Сейчас, когда стратегия-2023 Сбера успешно реализуется, пришло время объявить об этом решении и реализовать его", - приводятся слова Хасиса в сообщении.

Глава Сбербанка отметил, что благодарен Хасису за проделанную в течение восьми лет работу в банке. "Сейчас мы делаем очень большую ставку на развитие сервисов электронной коммерции, и он является глубочайшим специалистом здесь и экспертом, наверно, одним из самых глубоких специалистов на рынке. И я очень благодарен ему, что он перейдет как раз на должность председателя совета директоров, президента создаваемого холдинга и будет отвечать за развитие этого направления. Но и в то же самое время он будет вести какие-то другие свои частные проекты", - добавил Греф.

Хасис присоединился к команде Сбербанка в роли первого зампреда правления в 2013 году. До этого, в 2011-2013 годах, он был старшим вице-президентом американской Wal-Mart Stores, в 2006-2011 годах занимал пост исполнительного директора X5 Retail Group, в 1999-2006 годах входил совет директоров ЗАО "ТД Перекресток" (некоторое время возглавлял совет), в 1997-1998 годах был вице-президентом Альфа-банка.

Создание холдинга в сфере электронной коммерции также является плановым. "Мы собираем все наши активы в электронной коммерции в единый холдинг. Это уже будет единая компания. Бренд сейчас мы окончательно обсуждаем так же, как и схему реорганизации", - отметил глава Сбербанка.

Он подчеркнул, что эта трансформация не предполагает никаких дополнительных инвестиций. "Он будет таким же холдингом в сфере электронной коммерции, которыми являются другие игроки на этом рынке. Мы собирали это в течение короткого периода времени из достаточно разных активов, вкладывали свои активы, покупали 3Р-площадку (продажа товаров партнеров без создания товарных запасов - ИФ) на рынке. Это все, конечно, требует приведения к единой технологической платформе, единой культуре и единой компании как таковой", - пояснил Греф.

Кадры решают все

Блоки, подразделения и дочерние компании, которые в настоящее время курирует Хасис, до 1 июня 2022 года будут переданы в управление первому зампреду правления Александру Ведяхину и Кириллу Цареву, который будет повышен с позиции зампреда до первого зампреда правления банка, а также другим членам правления либо переданы в прямое подчинение Грефу, отмечается в сообщении.

Планируется, что Ведяхин будет курировать развитие экосистемы В2В, он также будет отвечать за блок "сеть продаж". Кроме того, с 1 июня 2022 года к нему дополнительно перейдут обязанности по курированию блока "международный бизнес" и функция горизонтальной координации всех дочерних компаний банка, специализирующихся на сервисах для клиентов - юрлиц.

Царев будет курировать экосистему В2С. Помимо руководства блоком "розничный бизнес" с 16 февраля текущего года он также будет отвечать за блок "управление благосостоянием". С 1 июня 2022 года к нему дополнительно перейдёт функция горизонтальной координации всех дочерних компаний банка, специализирующихся на сервисах для клиентов - физлиц.

Кроме того, планируется повысить старшего вице-президента, руководителя блока "финансы" Александру Бурико до зампреда правления банка.