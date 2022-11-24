"Россети Центр" снизили квартальную прибыль по в 1,7 раза

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года чистая прибыль ПАО "Россети Центр" по МСФО составила 0,48 млрд рублей, что в 1,7 раза меньше показателя аналогичного периода 2021 года, говорится в отчетности компании.

Выручка компании за квартал составила 26,19 млрд рублей (+2,9%), операционные расходы - 24,5 млрд рублей (+4,9%). Компания начислила резерв под ожидаемые кредитные убытки в размере 254,7 млн рублей против 84,3 млн рублей годом ранее. У нее также выросли финансовые расходы - на 20,9%, до более 1 млрд рублей.

За январь-сентябрь показатель чистой прибыли составил 3,95 млрд рублей (-12,26%). Выручка за этот период увеличилась на 4,1%, до 80,8 млрд рублей, операционные расходы - на 3,8%, до 72,7 млрд рублей.

Показатель EBITDA за третий квартал составил 4,92 млрд рублей (-8,3%), за январь-сентябрь - 18,83 млрд рублей (+5,8%).

ПАО "Россети Центр" (ранее - "МРСК Центра") включает 11 филиалов: "Белгородэнерго", "Брянскэнерго", "Воронежэнерго", "Курскэнерго", "Костромаэнерго", "Липецкэнерго", "Тверьэнерго", "Смоленскэнерго", "Орелэнерго", "Тамбовэнерго", "Ярэнерго". Компания также является единоличным исполнительным органом в "Россети Центр и Приволжья".

Основным акционером "Россети Центр" является ПАО "Россети", которое владеет 50,2%. Также акционерами компании являются структуры Prosperity Capital Management (UK) Limited, которому в общей сложности принадлежит 21,21%.