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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:01

"Россети Волга" снизили квартальную чистую прибыль по МСФО на 34%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В III квартале 2022 года ПАО "Россети Волга" получило чистую прибыль по МСФО в размере 157,853 млн рублей, что на 33,7% меньше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании.

Выручка в отчетный период составила 16,1 млрд рублей, это на 2,1% больше, чем годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 9,2% - до 2,055 млрд рублей.

По итогам 9 месяцев текущего года компания получила чистый убыток в размере 1,35 млрд рублей против чистой прибыли в размере 102,604 млн рублей в январе-сентябре прошлого года. Выручка выросла на 0,9% - до 47,574 млн рублей. Компания получила операционный убыток в размере 737,299 млн рублей против 501,197 млн рублей операционной прибыли годом ранее. Показатель EBITDA составил 3,998 млрд рублей (снижение на 17,8%).

Активы компании за 9 месяцев снизились на 1,6% - до 63,78 млрд рублей на конец сентября с 64,83 млрд рублей на начало года.

ПАО "Россети Волга" объединяет электросетевые активы республик Мордовия и Чувашия, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей. Доля ПАО "Россети" в уставном капитале компании составляет 67,97%.

Россети Россети Волга
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