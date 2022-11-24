Sinopec открыла месторождение сланцевого газа на юго-западе Китая

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Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Sinopec Corp. обнаружила на юго-западе Китая месторождение сланцевого газа, запасы которого оцениваются примерно в 146 млрд кубометров, сообщает агентство "Синьхуа".

Оно расположено на окраине Сычуаньского бассейна впадины на территории города Чунцин провинции Гуйчжоу.

Это открытие указывает на большие перспективы разведки и освоения глубоких месторождений сланцевого газа, что, как ожидается, будет способствовать обеспечению энергетической безопасности страны, заявил председателя правления компании Ма Юншэн. Однако для разработки подобного рода месторождений, расположенных на большой глубине, необходимо решить целый ряд сложнейших технологических задач, добавил он.

Сланцевый газ, в состав которого в основном входит метан, считается одним из экологически чистых источников энергии.