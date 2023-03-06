Эстонские экологи заговорили о вреде поступающего в Европу сланцевого газа из США

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Сланцевый газ, который поступает в Эстонию из США через литовский терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Клайпеде, очень вреден для климата и окружающей среды, отмечает Эстонское зеленое движение (Eesti Roheline Liikumine) на своем сайте.

Следствием добычи сланцевого газа является загрязнение воды, поступление в окружающую среду большого количества ядовитых веществ, а иногда даже радиоактивное загрязнение. Сланцевый газ запрещен во многих государствах-членах Европейского союза из-за связанных с ним экологических проблем, говорится в сообщении организации.

Для добычи сланцевого газа используется наклонно-горизонтальное бурение, многостадийный гидроразрыв пласта и сейсмическое моделирование. Аналогичная технология добычи применяется и для получения угольного метана. Сланцевый газ содержится в небольших концентрациях, поэтому для добычи значительного количества такого газа требуется бурение скважин на больших площадях.

На один проект добычи уходит 4-30 млн литров воды и около 151 тыс. литров химических веществ. Последние содержат хорошо известные канцерогены и токсины, такие как свинец, уран, ртуть, радий, метанол, соляная кислота и формальдегид или метаналь. Весь этот процесс стимулирует выброс значительного количества метана в атмосферу. Ученые согласны с тем, что выбросы от сланцевого газа намного выше, чем выбросы CO2 при сжигании обычного природного газа.

"Точно так же, как табачные компании не призывают разрабатывать законопроекты о здоровье, нефтяные и газовые компании не должны иметь право голоса при разработке законодательства, необходимого для защиты нашего климата", - отмечает общественная организация.

Регазификационная мощность терминала в Клайпеде в настоящее время составляет 3,75 млрд кубометров. Однако рассматривается возможность увеличения мощности до 5 млрд или 6,25 млрд кубометров. Терминал имеет большое значение для регионального энергорынка: в 2023 году им будут пользоваться клиенты из Литвы, Латвии, Эстонии, Польши и Норвегии.