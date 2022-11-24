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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:36

Топ-менеджеры "Вымпелкома" выкупают компанию у VEON

Топ-менеджеры "Вымпелкома" выкупают компанию у VEON
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Телекоммуникационный холдинг VEON заключил соглашение о продаже ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам во главе с гендиректором российской компании Александром Торбаховым, говорится в сообщении российского телеком-оператора.

VEON выручит от продажи актива 130 млрд рублей, говорится в сообщении "Вымпелкома". Ожидается, что сделка будет завершена до 1 июня 2023 года с возможностью продления сроков закрытия при определенных условиях.

Холдинг VEON 2 ноября официально объявил о начале поиска покупателя на "Вымпелком".

"Вымпелком" генерирует VEON около более половины выручки. По итогам III квартала доходы российского актива увеличились на 16,1% и составили $1,19 млрд. Одновременно с этим выручка в переводе на рубли снизилась на 6,1%, до 70,7 млрд рублей.

Вымпелком VEON
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