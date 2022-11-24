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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Рынок акций РФ консолидировался при смешанной динамике фишек и росте акций VEON на 27,9%

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ провел основные торги в четверг в консолидации при смешанной динамике фишек на фоне выходного в США, снижение нефти нивелировало попытки роста вслед за мировыми фондовыми площадками на сигналах от Федрезерва США о замедлении темпов дальнейшего подъема ключевой ставки. Индекс МосБиржи остался в районе 2210 пунктов, раллировали акции VEON (+27,9%) на новостях о планах продажи ПАО "Вымпелком" локальным менеджерам.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2210,95 пункта (-0,04%), индекс РТС - 1146,28 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 2,6%.

Доллар к 18:50 подрос до 60,78 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели акции ПАО "Полюс" (-1,5%), "НОВАТЭКа" (-1,3%), UC Rusal (-0,7%), "ММК" (-0,6%), "Роснефти" (-0,5%), расписки TCS Group (-0,5%), OZON (-0,4%), бумаги "НЛМК" (-0,4%), АФК "Система" (-0,3%), "Северстали" (-0,2%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Татнефти" (-0,1%), "Яндекса" (-0,1%).

Подорожали акции "Сургутнефтегаза" (+2,6% и +0,8% "префы"), "Магнита" (+0,6%), "АЛРОСА" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "РусГидро" (+0,4%), Polymetal (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Газпрома" (+0,2%), "МТС" (+0,2%), "Московской биржи" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Министры энергетики ЕС в четверг не смогли договориться по потолку цен на газ, соберутся, предположительно, 13 декабря для продолжения обсуждений, сообщает в четверг Politico. По информации издания, министры достигли неофициального соглашения по наименее спорным элементам пакета мер по борьбе с энергетическим кризисом, однако не смогли договориться по так называемому механизму коррекции газового рынка. Об этом сообщают четыре дипломата ЕС.

Бельгия, Испания, Италия, Польша и Греция дали понять, что не согласятся на пакет в целом, пока не будет решена именно проблема с потолком цен на газ. Три дипломата заявили, что для этого министры встретятся 13 декабря, что позволит лидерам стран ЕС подписать соглашение, если оно будет достигнуто, на встрече 15-16 декабря.

Ранее Еврокомиссия предложила механизм коррекции рынка для защиты предприятий и домашних хозяйств стран ЕС от чрезмерных скачков цен на газ в Евросоюзе. Предлагаемый инструмент, как следует из документа, состоит из ценового "потолка безопасности" в размере 275 евро для деривативов TTF на ближайший месяц. Нейтральный индекс цен на газ TTF (Title Transfer Facility), который является наиболее часто используемым эталоном цен на газ в ЕС, играет ключевую роль на европейском оптовом рынке газа, отмечают в Брюсселе. Механизм может быть активирован с 1 января 2023 года.

Как отмечает главный аналитик Промсвязьбанка Егор Жильников, на рынке акций РФ в четверг преобладала безыдейность, ввиду чего индекс МосБиржи проторговывал нижнюю часть диапазона 2200-2250 пунктов. Внешний фон был относительно стабильным на фоне выходного дня в США.

"Лучше рынка" торговался потребительский сектор, который подталкивали бумаги Х5, "Магнита" и "М.Видео". А малоликвидные акции ПАО "Группа Черкизово" и ПАО "Белуга групп" были в лидерах роста на фоне позитивных сигналов для бизнеса со стороны государства. Неплохо также выглядел сектор электроэнергетики из-за заметного роста акций "Россетей", а также ряда менее ликвидных бумаг. "Тянули" рынок вниз преимущественно акции металлургического сектора, также слабо выглядел нефтегазовый сектор.

Консолидация в диапазоне 2200-2250 пунктов по индексу МосБиржи может сохраниться и в пятницу на фоне короткого рабочего дня в США. Высокой волатильности на рынке не ожидается, отмечает Жильников.

По словам ведущего аналитика "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрея Кочеткова, рынок акций консолидировался на фоне неопределенности в китайской экономике, активность торгов сократилась из-за выходного в США. Поток корпоративных новостей принес несколько интересных событий: "Газпром" нацелился на рекордную инвестиционную программу, Сбербанк может увеличить портфель ипотеки на 15,9% по итогам текущего года, акционеры "Квадры" утвердили план делистинга.

Слабость нефтяных бумаг происходит из-за ситуации в Китае, который становится основным рынком сбыта для отечественных нефтяников. Распространение коронавирусной инфекции не останавливается, а в среду был зафиксирован новый максимум заболевших в день с начала пандемии. Соответственно, опасения относительно дальнейшего расширения карантинных мер являются вполне обоснованными. Под различными мерами контроля распространения COVID-19 находится уже около 20% китайской экономики. Инвестиционная программа "Газпрома", как предполагается, будет реализована в объеме 2,3 трлн руб. В программе наблюдается явный фокус на смещение основного рынка сбыта в Азию, отмечает аналитик.

Сигналы от ФРС по замедлению темпов повышения ставки обнадежили инвесторов близящимся завершением цикла ужесточения. Собственно, у ЕЦБ также нет возможности агрессивно повышать ставку, поскольку экономическое охлаждение в еврозоне носит более выраженный характер. Соответственно, европейский регулятор может даже начать снижать ставку быстрее, чем Федрезерв. Благодаря этим ожиданиям сектор недвижимости в Европе оказался среди лидеров. Германия сообщила о неожиданном улучшении деловых ожиданий до 80 пунктов с октябрьских 75,9 пункта.

Нефть оставалась под давлением из-за ситуации в Китае, где зафиксирован новый рекорд заболеваемости с начала пандемии. Около 20% экономики КНР затронуты различными мерами сдерживания распространения коронавируса. Это приводит к снижению дорожного трафика и потребления топлива. Кроме того, США могут предоставить Chevron лицензию на повышение добычи в Венесуэле, если в эти выходные состоятся переговоры властей Венесуэлы с оппозицией. Местом встречи парламентского большинства и меньшинства назначена столица Мексики Мехико. Соответственно, если китайская ситуация сокращает спрос на нефть, то повышение добычи в Венесуэле увеличит мировое предложение, отмечает Кочетков.

По словам инвестиционного стратега "БКС Мир инвестиций" Александра Бахтина, поддержку российским акциям отчасти оказал геополитический аспект - страны ЕС так и не смогли согласовать предельную цену на российскую нефть. Котировки нефти на этом фоне замедлили снижение.

В протоколе ноябрьского заседания ФРС тезис о том, что "замедление темпов роста процентных ставок, вероятно, вскоре будет целесообразным", подбодрил биржевых "быков". В то же время встревожили новости из Китая, власти которого зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом и ужесточили правила въезда в Пекин.

В пятницу рыночная активность может остаться невысокой, в том числе из-за фактора пятницы, актуальность которого повышается в периоды геополитической неопределенности. В фокусе внимания инвесторов сохранятся новости с нефтяного рынка, сигналы регуляторов, геополитический фон, ключевая экономическая статистика. Индекс МосБиржи будет формироваться в пределах 2150-2250 пунктов, полагает Бахтин.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова отметила рост акций VEON (+27,9%) на корпоративных новостях - в четверг стало известно, что топ-менеджеры "Вымпелкома" подписали соглашение о выкупе компании у холдинга VEON. Как сообщается в пресс-релизе, VEON выручит от продажи "Вымпелкома" 130 млрд руб. Сделка, как ожидается, будет завершена не позднее 1 июня 2023 года.

Рост бумаг "Сургутнефтегаза" проходил без очевидных фундаментальных причин. Компания, в отличие от "Роснефти", "ЛУКОЙЛа", "Татнефти" и ряда других представителей нефтегазового сектора, не объявляла промежуточных дивидендов за 2022 год. Объем потенциальных выплат при этом будет зависеть в том числе от курса рубля против доллара. Сила российской валюты уменьшает валютные доходы компании (в том числе по депозитам и валютным облигациям) и потенциал ее дивидендов. "Сургутнефтегаз", вероятно, если и будет объявлять о выплатах, то уже в 2023 году. Отсутствие дивидендной составляющей ограничивает инвестиционный интерес к компании, но бумаги могут развить рост в случае общерыночного оптимизма.

Индексы МосБиржи и РТС к завершению сессии отступили от её максимумов и консолидировались у важных краткосрочных уровней 2210 и 1150 пунктов, подтверждая неуверенность покупателей. Российский рынок ждет новых драйверов движения, при этом окончательного решения по уровню потолка цен на нефть все еще нет. Последнее означает, что нефтяные котировки в ближайшие дни еще могут показать резкие колебания, полагает Кожухова.

В мире

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-1% во главе с Nasdaq после публикации протокола ноябрьского заседания ФРС, показавшего, что руководители американского ЦБ в основном поддерживают замедление темпов подъема базовой процентной ставки.

В четверг в США отмечается День благодарения, в связи с этим торги на фондовом рынке не проводятся. На следующий день ("Черная пятница") торги завершатся раньше обычного - в 21:00 по московскому времени.

Следом за США подросла в четверг фондовая Азия, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 1%, южнокорейский Kospi - на 1%, китайский Shanghai Composite просел на 0,25%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,8%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,1-0,7%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,35%).

Негативным фактором для азиатских фондовых рынков выступает неопределенность в отношении степени жесткости антиковидных ограничений в Китае в связи с новой вспышкой заболеваемости коронавирусом в стране.

Банк Южной Кореи по итогам заседания в четверг поднял ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 3,25% годовых, говорится в сообщении регулятора. Таким образом, южнокорейский ЦБ замедлил темпы ужесточения монетарной политики по сравнению с октябрем, когда ставка была поднята на 50 б.п.

Нефть

На нефтяном рынке цены к вечеру в четверг продолжают сползать вниз после резкого падения в среду на фоне бесплодных переговоров о введении "потолка" цен на российскую нефть.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $84,74 за баррель (-0,8% и -3,3% в среду), январская цена WTI - $77,68 за баррель (-0,3% и -3,7% накануне).

Страны Европейского союза пока не смогли договориться о том, на каком конкретно уровне должна быть установлена предельная цена на импортируемую из России нефть.

По данным западных СМИ, против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, напротив, считают этот уровень слишком низким.

Тем не менее, как сообщило в четверг издание Politico, большинство стран ЕС все же согласны с уровнем цен, предложенным "семеркой".

На бирже

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста кроме VEON выступили акции ПАО "Центральный телеграф" (+11,4% и +9,1% "префы"), ПАО "Выборгский судостроительный завод" (+7,2% и +10,8% "префы"), ПАО "Россети Юг" (+5,9%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (+5%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+4,8% и +3,4% "префы"), ПАО "Россети Центр" (+4,3%), ПАО "Инарктика" (+3,4%), "КАМАЗа" (+3,1%), "Соллерса" (+2,9%), "Россетей" (+2,7%).

Совет директоров ПАО "Россети Московский регион" (+2,2%) на заседании 25 ноября рассмотрит вопрос о рекомендации дивидендов по итогам девяти месяцев 2022 г., следует из раскрытия компании. Также в повестку включено рассмотрение кандидатов от акционеров компании для избрания в совет директоров.

Чистая прибыль "Россети Московский регион" по РСБУ за девять месяцев составила 11,12 млрд руб. Дивидендная политика по группе "Россети" предусматривает выплату не менее 50% от большей величины прибыли (РСБУ или МСФО - ИФ) за вычетом расходов на инвестиции и ряда других показателей.

ПАО "Россети Волга" (+1,8%) в III квартале 2022 года получило чистую прибыль в размере 157,853 млн рублей, что меньше, чем в III квартале 2021 года, на 33,7%, говорится в финотчетности компании по МСФО.

Подешевели в четверг акции ПАО "Лензолото" (-4,7% и -5% "префы"), ПАО "Электроцинк" (-4,3%), ПАО "Томская распределительная компания" (-2,7% и -8,6% "префы"), "Глобалтрак менеджмент" (-2%), "ВСМПО-Ависма" (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 20,47 млрд рублей (из них 5,25 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 3,21 млрд рублей на бумаги "Полюса" и 1,74 млрд рублей на акции "Газпрома").

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