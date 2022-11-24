Amazon планирует выделять более $1 млрд в год на производство фильмов

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Amazon.com Inc., крупнейший в мире интернет-ритейлер, планирует выделять более $1 млрд в год на производство фильмов, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Компания намерена выпускать эти фильмы не в стриминговых сервисах, как это стало популярно в последнее время, а проводить традиционные премьеры и запускать их в прокат в кинотеатрах. Amazon надеется снимать на эти деньги от 12 до 15 фильмов в год.

Планы компании в случае их реализации могут уровнять ее по количеству фильмов с такими крупными студиями как Paramount Pictures, отмечает Bloomberg.

В то же время Amazon предстоит инвестировать еще больше, чтобы конкурировать с Netflix Inc., которая предпочитает работать через свою стриминговую платформу. В то время как Netflix выпускает почти 100 фильмов в год, Amazon производит лишь около 26 фильмов, большинство из которых не на английском языке.

В марте 2022 года Amazon закрыл сделку по покупке голливудской студии MGM за $8,45 млрд. Как ожидается, именно эта студия станет главным активом компании в киноиндустрии.