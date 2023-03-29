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Аналитик усомнилась в интересе Amazon к сети кинотеатров AMC Entertainment

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Американский IT-гигант Amazon.com Inc. рассматривает возможность приобрести сеть кинотеатров AMC Entertainment, написало накануне издание Intersect со ссылкой на несколько источников, близких к Amazon.

В результате цена акций AMC подскочила на 13,2% по итогам торгов во вторник.

Однако аналитики сомневаются в целесообразности такой сделки, пишет MarketWatch.

"Amazon не нужны 10 тысяч экранов для выхода на рынок кинотеатров", - высказала мнение аналитик Wedbush Алиша Риз, говоря о количестве кинозалов во всех заведениях сети AMC.

По ее оценке, гораздо более привлекательным вариантом представляется покупка части активов британской сети Cineworld Group Plc., в прошлом году подавшей заявление о банкротстве.

"Amazon может приобрести 1 тысячу экранов по цене $200 тысяч за штуку, заплатив в общей сложности $200 млн, - добавила аналитик. - Зачем им вместо этого покупать 10 тысяч экранов за $8 млрд?".

Риз полагает, что потенциальных инвесторов наверняка отпугнет большая задолженность AMC, составляющая около $4,6 млрд, и высокая рыночная капитализация - $2,36 млрд на закрытие торгов во вторник.

AMC - крупнейшая в мире сеть кинотеатров примерно с 10,5 тысячи экранов на 950 площадках по всему миру.

AMC Entertainment Amazon Cineworld Group США
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