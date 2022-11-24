РФ не планирует вводить новую квоту на беспошлинный ввоз сахара

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россия не планирует вводить новую квоту на беспошлинный ввоз сахара, будет выбирать имеющуюся, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко журналистам в кулуарах первого Российского винодельческого форума в четверг в Москве.

"Мы вопрос о новом объеме ввоза тростникового сахара не поднимаем, только продлеваем (на 2023 год оставшиеся невыбранными - ИФ) 120 тыс. тонн", - сказала она.

Вице-премьер напомнила, что квота на беспошлинный ввоз в РФ сахара, срок которой рассчитан до 31 декабря 2022 гола, составляет 300 тыс. тонн. "Пока она не выбрана. На сегодняшний день у нас остается еще 120 тыс. тонн. И нам этого хватит до следующего урожая", - подчеркнула Абрамченко.

Вице-премьер напомнила, что решение о ввозе беспошлинного сахара было принято, "когда была турбулентность с ценами на сахар, когда ажиотажный спрос был и сахар рос в цене очень сильно". На уровне ЕАЭС было принято решение "хотя бы для кондитеров завезти тростниковый сахар".

В этом году в РФ собрано более 45 млн тонн сахарной свеклы, что позволит выработать 6,2 млн тонн сахара при внутреннем потреблении в 5,9 млн тонн, сказала она.