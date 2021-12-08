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Квота РФ на ввоз сахара в 2022 году составит 300 тыс. тонн

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Квота РФ на ввоз в 2022 году сахара составит 300 тыс. тонн. Размер экспортной квоты на зерно еще обсуждается, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге в среду.

"На следующий год мы продлили квоту на сахар - 300 тыс. тонн. Правда, в этом году она была не очень востребована", - сказал он.

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Решетников также сообщил, что Минсельхоз внес предложения по квоте на зерно, в том числе на пшеницу. "Размер конкретный еще пообсуждаем, посмотрим, каким темпами будет идти экспорт. Но тем не менее, помимо зернового демпфера ("плавающая" пошлина на экспорт зерна - ИФ), будет еще определенная квота до нового сезона (до 1 июля 2021 года - ИФ). Здесь ничего нового нет. Мы так и предполагали, когда вводили демпфер", - сказал он.

Как сообщалось, РФ в этом году вводила беспошлинную квоту на ввоз 350 тыс. тонн сахара. Она действовала с 15 мая по 30 сентября. В ее рамках было импортировано 37,4 тыс. тонн сахара.

Экспортная квота на зерно, как сообщали источники, может составить 14 млн тонн, в том числе на пшеницу - 9 млн тонн.

РФ начала квотировать экспорт зерна в этом году. Квота действовала с 15 февраля по 30 июня. Ее объем составлял 17,5 млн тонн. В ее рамках экспорт пшеницы облагался пошлиной в размере 25 евро за тонну. С 1 марта она была повышена до 50 евро за тонну. С 15 марта экспортная пошлина на кукурузу составила 25 евро, на ячмень - 10 евро за тонну. Все эти пошлины действовали до 1 июня. Со 2 июня начала действовать бессрочная "плавающая" пошлина на пшеницу, ячмень и кукурузу (так называемый зерновой демпфер).

Нововведением 2022 года будет выделение отдельной квоты на пшеницу.

По прогнозу Минсельхоза, экспорт зерна в этом сельхозгоду (июль 2021 - июнь 2022 гг.) составит 45-48 млн тонн. В прошлом сельхозгоду (закончился 30 июня) он был 49 млн тонн, в том числе 38,4 млн тонн пшеницы.

Максим Решетников Минэкономразвития

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