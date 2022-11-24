Россия в этом году произведёт 600 млн литров вина

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Россия в этом году произведёт 600 млн литров вина, сообщила журналистам вице-премьер Виктория Абрамченко в кулуарах первого Российского винодельческого форума в четверг в Москве.

По ее словам, отрасль развивается благодаря грамотной поддержке государства, частным инвесторам, "благодаря энтузиастам своего дела".

"Емкость внутреннего рынка оценивается на сегодня в 900 млн литров, и российское вино на российском рынке представлено на 55%. Мы за то, чтобы увеличивать объем отечественного вина на нашем рынке", - сказала она.

По ее словам, цена на российское вино может оставаться доступной при наличии мер господдержки. "Ведь многие проекты длинные из-за срока окупаемости в 20 лет, и достаточно высок риск, - пояснила Абрамченко. - 80% успеха в вине - это лоза, ее нужно вырастить, произвести и собрать качественный виноград, поэтому нужна государственная поддержка".

Комментируя предложение о введении минимальных цен на вино, вице-премьер сообщила, что профессиональное сообщество считает, что это один из способов защиты рынка, борьбы с фактически поддельной продукцией, произведённой в основном на импортном виноматериале.

"Но пока нет согласия среди федеральных органов исполнительной власти и самого профессионального сообщества, поэтому эта дискуссия живая, она пока ничем не завершилась", - заметила Абрамченко.

Как сообщалось, в прошлом году производство вина в РФ составило немногим больше 600 млн литров.