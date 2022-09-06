Россельхозбанк выяснил, что к концу года РФ обеспечит себя собственными устрицами

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Москва. 6 сентября. INTERFAX.RU - Россия к концу этого года может полностью обеспечить себя устрицами собственного производства, сообщается в исследовании Россельхозбанка по результатам изучения рынка этого деликатеса в преддверии Восточного экономического форума.

По данным Центра отраслевой экспертизы банка, спрос на отечественных устриц стремительно растет. Это обусловлено как модой на деликатес, так и возросшими объемами аквакультурного производства этого вида моллюсков с 2 тонн в 2013 года до 4,6 тыс. тонн в 2021 году и соответственным снижением стоимости.

В 2021 году более 400 тонн этих моллюсков Россия импортировала из Марокко, Новой Зеландии и Японии. Ранее крупные партии закупались у европейских и американских поставщиков. Импорт также растет быстрыми темпами - более 10% в год.

Но доля отечественного производства в потреблении уже превышает 90%. По оценке центра, объем рынка в этом году составит примерно 5 тыс. тонн. Самообеспечение будет стремиться к 100%.

"Масштабное производство устриц в России началось только в 2014 году, в Краснодарском крае. Сейчас география аквакультуры этих морских деликатесов распространилась по всей прибрежной территории страны: от Черноморского побережья до Приморского края", - отмечает руководитель Центра отраслевой экспертизы Андрей Дальнов.

Главным каналом сбыта устриц являются предприятия HoReCa, основные потребители в большей части сосредоточены в крупных городах - Москве, Санкт-Петербурге, городах-миллионниках, а также в курортных зонах.

Устрицы в РФ в основном производят в Дальневосточном и Южном федеральных округах. По данным Росрыболовства, основной объем производства приходится на Приморский край - 4,2 тыс. тонн в 2021 году, рост на 84% за два года. Сейчас в регионе около 120 предприятий, за которыми закреплено более 300 рыбоводных участков.

Устрицы выращиваются на специальных технических средствах (в садках, на коллекторах) в прибрежной части морских акваторий. Они питаются фитопланктоном - микроводорослями, обитающими в морской воде. Специального кормления устриц дополнительными кормами не требуется.