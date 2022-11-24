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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Замглавы "Русала" Безденежных заменила Полетаева в совете директоров "Норникеля"

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Вице-президент "Русала" по региональной политике и взаимодействию с органами власти и управления Елена Безденежных стала членом совета директоров "Норникеля", сменив в нем бывшего замгендиректора "Русала" Максима Полетаева. Это решение было принято акционерами "Норникеля" на внеочередном собрании акционеров 24 ноября, говорится в сообщении компании.

Безденежных с 1995 по 2018 годы работала в "Норникеле" (последняя ее должность - вице-президент - статс-секретарь, руководитель блока взаимодействия с органами власти и управления).

Помимо Полетаева, совет директоров "Норникеля" покинул бывший управляющий партнер ПАО АФК "Система" Всеволод Розанов. Вместо него в совет вошел финансовый контроллер "Норникеля" (выдвинутый "Русалом") Александра Захарова.

От основного акционера "Интерроса" в совет вновь вошли генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин, управляющий директор Winter Capital Advisors Алексей Башкиров, первый вице-президент "Норникеля" Марианна Захарова, а также глава совета Андрей Бугров, до последнего времени работавший старшим вице-президентом "Норникеля" по устойчивому развитию.

"Русал" выдвинул в совет старшего банкира Сбербанка Сергея Волка, члена совета благотворительного фонда "Центр охраны дикой природы" Евгения Шварца, а также заместителя гендиректора ООО "Руссдрагмет" (УК золотодобывающей Highland Gold Mining) Станислава Лучицкого.

От Crispian Романа Абрамовича в совет входит руководитель службы по финансовому контролю "Норникеля", заместитель председателя комитета РСПП по развитию конкуренции Егор Шейбак.

В качестве независимых директоров в совет входят глава Petropavlovsk Денис Александров, генеральный директор "Грин Энерджи" Алексей Иванов и член совета директоров банка "Санкт-Петербург" Алексей Германович.

"Интеррос" до погашения 0,5% казначейских акций владел около 35,95% акций "Норникеля". "Русал" контролировал 26,25%. Доля Crispian - около 4% акций. Free float "Норникеля" - около 33%.

Русал Норникель Елена Безденежных Максим Полетаев
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