Группа Highland Gold добыла в 2022 году более 12 тонн золота

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Группа Highland Gold Mining (HGM) в 2022 году добыла более 12 тонн золота, сообщил генеральный директор и владелец компании Владислав Свиблов, выступая на совещании вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с инвесторами Чукотки.

"За 2022 год было добыто более 12 тонн золота, уплачено более 7,5 млрд рублей налогов", - сказал он.

HGM в последние годы, после смены собственника, не публикует операционные результаты. В 2019 году производство составило 9,4 тонны, план на 2020 составлял 9-9,3 тонны. Впоследствии группа расширила портфель активов.

Свиблов также сообщил, что в конце 2022 года компания запустила золотоизвлекательную фабрику на месторождении Кекура. Речь идет о пуско-наладочных работах, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"В конце 2022 года на месторождении Кекура была запущена новая золотоизвлекательная фабрика производительностью 800 тысяч тонн по руде. Этот объект был построен в рекордные сроки, подрядчик был мобилизован в марте 2021 года, в мае 2021 года приступил к работам. И за полтора года в тяжелейших климатических и логистических условиях построено предприятие (. . .) Сейчас фабрика запущена, производит золото, разгоняется. По производству золота это второй по величине проект на Чукотке", - сказал он.

По словам Свиблова, инвестиции в создание этого производства составили 18 млрд рублей.

Как сообщалось, в опытно-промышленном режиме Кекура работает с 2020 года. Однако опытно-промышленная установка рассчитана на переработку 100 тысяч тонн руды в год, тогда как промышленная - на 800 тысяч тонн руды с выпуском 6 тонн золота в год.

Highland Gold - один из крупнейших российских золотодобытчиков. Активы расположены в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.По подсчетам Союза золотопромышленников России, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота.