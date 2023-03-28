Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Группа Highland Gold добыла в 2022 году более 12 тонн золота

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Группа Highland Gold Mining (HGM) в 2022 году добыла более 12 тонн золота, сообщил генеральный директор и владелец компании Владислав Свиблов, выступая на совещании вице-премьера - полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева с инвесторами Чукотки.

"За 2022 год было добыто более 12 тонн золота, уплачено более 7,5 млрд рублей налогов", - сказал он.

HGM в последние годы, после смены собственника, не публикует операционные результаты. В 2019 году производство составило 9,4 тонны, план на 2020 составлял 9-9,3 тонны. Впоследствии группа расширила портфель активов.

Свиблов также сообщил, что в конце 2022 года компания запустила золотоизвлекательную фабрику на месторождении Кекура. Речь идет о пуско-наладочных работах, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе группы.

"В конце 2022 года на месторождении Кекура была запущена новая золотоизвлекательная фабрика производительностью 800 тысяч тонн по руде. Этот объект был построен в рекордные сроки, подрядчик был мобилизован в марте 2021 года, в мае 2021 года приступил к работам. И за полтора года в тяжелейших климатических и логистических условиях построено предприятие (. . .) Сейчас фабрика запущена, производит золото, разгоняется. По производству золота это второй по величине проект на Чукотке", - сказал он.

По словам Свиблова, инвестиции в создание этого производства составили 18 млрд рублей.

Как сообщалось, в опытно-промышленном режиме Кекура работает с 2020 года. Однако опытно-промышленная установка рассчитана на переработку 100 тысяч тонн руды в год, тогда как промышленная - на 800 тысяч тонн руды с выпуском 6 тонн золота в год.

Highland Gold - один из крупнейших российских золотодобытчиков. Активы расположены в Хабаровском крае, в Забайкалье, на Чукотке и на Камчатке.По подсчетам Союза золотопромышленников России, структуры Свиблова по итогам 2021 года вошли в лигу крупнейших компаний России, заняв третье место в стране с суммарной добычей около 16 тонн золота.

Highland Gold Владислав Свиблов ДФО Чукотка Юрий Трутнев Кекура
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Новак сообщил о росте поставок нефти из России в Индию в 2022 году в 22 раза

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

РЖД вводят скидки на металлургическую продукцию при гарантировании объемов перевозок

Транзит газа через Украину снова вырос до 42,2 млн куб. м в сутки

Активы Henkel в России могут приобрести акционеры "Фармстандарта" и Kismet Capital

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Всероссийский проект по очистке водных объектов запустят в 2025 году

Brent подешевела до $77,8 за баррель после роста котировок накануне

Американской International Paper разрешили продать долю в "Илиме" партнерам по СП

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

МВД Франции задействует 13 тысяч полицейских на акциях протеста 28 марта

Европейская "дочка" ВТБ с 1 апреля получит статус ликвидируемой

Акционеры "Русала" отклонили требование Sual о предоставлении информации по сделкам

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });