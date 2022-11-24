Словакия столкнулась с проблемами с получением нефти по "Дружбе" из-за отключения электричества

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Поставки нефти по трубопроводу "Дружба" из Украины в Словакию приостановлены из-за отключения электроэнергии, сообщает чешское информационное агентство CTK со ссылкой на чешского трубопроводного оператора MERO.

"По имеющейся у нас информации, поставки российской нефти по нефтепроводу "Дружба" из Украины в Словакию прекращены из-за отключения электроэнергии. Прокачка в Чехию не прекращена благодаря достаточным эксплуатационным запасам в Словакии", - приводит агентство слова представителя MERO Барборы Путцовой.