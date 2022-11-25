Чехия не почувствовала кратковременного снижения поставок нефти по "Дружбе"
Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Чехия не почувствовала кратковременного снижения поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", которые произошли 24 ноября из-за отключения электроэнергии на Украине, сообщает местное информационное агентство CTK.
Транспортировка нефти по "Дружбе" с Украины в Словакию 24 ноября была ненадолго прервана, но возобновилась в тот же день вечером.
"Чехию проблемы не коснулись, так как поставки шли из ресурсов Словакии", - сообщила CTK пресс-секретарь чешского трубопроводного оператора MERO Барбора Путцова.
Государственная администрация материальных резервов (SSHR) в связи со сложившейся ситуацией проконсультировалась с нефтеперерабатывающей Unipetrol (входит в польскую PKN Orlen Group).
"Снабжение НПЗ нефтью и рынка топливом осуществляется", - заверил глава SSHR Павел Швагр.