Чехия не почувствовала кратковременного снижения поставок нефти по "Дружбе"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Чехия не почувствовала кратковременного снижения поставок нефти по нефтепроводу "Дружба", которые произошли 24 ноября из-за отключения электроэнергии на Украине, сообщает местное информационное агентство CTK.

Транспортировка нефти по "Дружбе" с Украины в Словакию 24 ноября была ненадолго прервана, но возобновилась в тот же день вечером.

"Чехию проблемы не коснулись, так как поставки шли из ресурсов Словакии", - сообщила CTK пресс-секретарь чешского трубопроводного оператора MERO Барбора Путцова.

Государственная администрация материальных резервов (SSHR) в связи со сложившейся ситуацией проконсультировалась с нефтеперерабатывающей Unipetrol (входит в польскую PKN Orlen Group).

"Снабжение НПЗ нефтью и рынка топливом осуществляется", - заверил глава SSHR Павел Швагр.