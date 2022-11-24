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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Европейские дипломаты отложили переговоры по потолку цен на нефть РФ

Европейские дипломаты отложили переговоры по потолку цен на нефть РФ
Фото: David McNew/Getty Images

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Переговоры стран ЕС по установлению конкретного "потолка" цен на нефть из России отсрочили по крайней мере до пятницы из-за разногласий, передает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Эти переговоры планировалось возобновить в четверг, 24 ноября, отмечает агентство.

"Переговоры по предложению G7, которые должны были возобновиться в четверг вечером, отложили, поскольку дипломатам нужно больше времени для преодоления разногласий стран-членов блока, сообщили собеседники агентства, знакомые с ситуацией. По данным ряда источников, переговоры могут возобновить в пятницу, но пауза в них может продлиться и дольше", - информирует агентство.

Накануне Bloomberg со ссылкой на лиц, знакомых с ситуацией, сообщил, что странам ЕС пока не удалось прийти к единой позиции на переговорах по установлению "потолка" цен на российскую нефть.

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По данным агентства, Еврокомиссия предложила уровень цены в $65 за баррель, однако Польша и страны Балтии посчитали его слишком высоким. В свою очередь страны с развитой структурой морских перевозок, такие как Греция и Мальта не хотят "потолка" цен ниже $70.

Для утверждения "потолка" цен на российскую нефть необходимо согласие всех стран ЕС, напоминает Bloomberg.

Агентство со ссылкой на документ ЕС также сообщало, что Брюссель предложил согласовать 45-дневный переходный период перед возможным принятием "потолка" цен на нефть РФ, а также смягчить требования к морским перевозкам, связанным с российской нефтью. Действие этого переходного периода будет касаться нефти, загруженной до 5 декабря и разгруженной до 19 января.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники сообщало, что США и союзные им страны планировали 23 ноября договориться о "потолке" цен на нефть РФ не выше $60 - $70 за баррель.

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В сентябре G7 одобрила план введения потолка стоимости для российской нефти, рассчитывая ограничить доходы бюджета РФ от продажи энергоресурсов. Согласно плану, с 5 декабря компании ЕС и Великобритании смогут предоставлять услуги по транспортировке морем, страхованию, финансовые и брокерские услуги, связанные с российской нефтью по всему миру, лишь в том случае, если она закупается по цене ниже определенного уровня.

Аналогичные ограничения для нефтепродуктов вступят в силу 5 февраля 2023 года.

Союзники ранее обсуждали установление потолка между $40 и $60 за баррель. Цель ограничений - удержать российскую нефть на рынке, чтобы избежать скачков цен, но в то же время сократить доходы Москвы.

Участники рынка отмечают, что непонятно, каким образом будет работать механизм, а также считают его избыточным, поскольку российская нефть и так продается с сильным дисконтом к Brent - порядка $20-30 за баррель.

ЕС Евросоюз
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