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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:33

Цены на нефть растут, но завершают неделю снижением более чем на 2%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Цены на нефть поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 2% на фоне усиливающихся опасений трейдеров в отношении перспектив китайского спроса.

Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти вводить новые карантинные меры, отмечает Bloomberg.

Инвесторы продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема сырья из РФ.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по московскому времен в пятницу составляет $85,74 за баррель, что на $0,4 (0,47%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,07 (0,1%), до $85,34 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $0,58 (0,74%), до $78,52 за баррель. Накануне основные торги в США не проводились из-за выходного (День благодарения).

Как сообщила в четверг The Wall Street Journal, страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть. Против предложенной G7 цены в $65-70 за баррель выступили Польша, Эстония и Латвия, которые считают, что она чрезмерно высока и оставляет России слишком высокий доход. При этом Кипр, Греция и Мальта, - страны с развитой судоходной отраслью, напротив, считают этот уровень слишком низким.

"Введение потолка цен на российскую нефть на уровне $65-70 за баррель не окажет существенного влияния на рынок, поскольку она уже и так продается по этой стоимости", - считает аналитик по сырьевому сектору Kotak Securities Ltd. Равинда Рао, мнение которого приводит Bloomberg.

Brent WTI Китай
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