ВВП Германии в III квартале увеличился на 0,4%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Экономика Германии в третьем квартале выросла на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического агентства страны (Destatis).

Изначально было объявлено о росте ВВП страны на 0,3% в июле-сентябре, и аналитики, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра показателя.

В годовом выражении рост ВВП с поправкой на число рабочих дней составил 1,3%, в то время как прежде сообщалось о повышении на 1,2%.

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