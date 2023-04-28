ВВП Германии в январе-марте поквартально не изменился

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года ВВП Германии не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал увеличение ВВП на 0,2% в поквартальном выражении.

Экономика ФРГ сократилась на 0,1% в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%. Снижение ВВП Германии в годовом выражении отмечено впервые за два года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре-декабре ВВП ФРГ уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и поднялся на 0,8% в годовом выражении. Ранее сообщалось о снижении первого показателя на 0,4% и повышении второго на 0,9%.

Потребительские расходы, а также государственные расходы уменьшились в апреле, в то время как валовое накопление основного капитала и объемы экспорта выросли.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за первый квартал Destatis опубликует 25 мая.