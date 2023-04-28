Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:36

ВВП Германии в январе-марте поквартально не изменился

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - В I квартале 2023 года ВВП Германии не изменился по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis).

Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал увеличение ВВП на 0,2% в поквартальном выражении.

Экономика ФРГ сократилась на 0,1% в годовом выражении с поправкой на число рабочих дней. Аналитики прогнозировали рост на 0,3%. Снижение ВВП Германии в годовом выражении отмечено впервые за два года.

Согласно пересмотренным данным, в октябре-декабре ВВП ФРГ уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим кварталом и поднялся на 0,8% в годовом выражении. Ранее сообщалось о снижении первого показателя на 0,4% и повышении второго на 0,9%.

Потребительские расходы, а также государственные расходы уменьшились в апреле, в то время как валовое накопление основного капитала и объемы экспорта выросли.

Окончательные данные о динамике ВВП Германии за первый квартал Destatis опубликует 25 мая.

Германия Destatis
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ВВП еврозоны в I квартале вырос меньше, чем ожидалось

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

В Германии в апреле число безработных увеличилось на 24 тысячи

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 734 млн евро процентных доходов

Индекс Мосбиржи во главе с банками обновил пик за год

Север Европы снова тратит запасы газа из хранилищ

Север Европы снова тратит запасы газа из хранилищ

Годовое собрание акционеров "Московской биржи" не состоялось из-за отсутствия кворума

Глава TotalEnergies заявил, что эмбарго на российский СПГ не будет нейтральным для рынка

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });