Силуанов заявил, что опцию обмена евробондов на ОФЗ просят банки, но консенсуса по условиям пока нет

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Опция обмена в 2023 году суверенных еврооблигаций РФ на новые ОФЗ, которая была включена в проект федерального бюджета в процессе его доработки ко второму чтению, появилась в результате диалога с банками, но консенсуса по условиям потенциальной сделки с ними пока нет, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Поправка, подготовленная Минфином и одобренная депутатами в пакете с другими правительственным поправками к проекту бюджета, предусматривает право проводить в следующем году операции обмена евробондов на новые ОФЗ номинальной стоимостью до 800 млрд руб. Предполагается, что государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменяны на ценные бумаги РФ в рублях с равными или более длительными сроками погашения. Согласно поправке, обмен еврооблигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством, и по согласованию с их владельцами. Отдельно поправкой оговаривается, что Банк России вправе получать государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, при их первичном размещении в рамках обмена принадлежащих ЦБ валютных еврооблигаций.

"Мы знаем такие обращения (на тему возможного обмена - ИФ) в первую очередь от финансовых организаций, от банков. Предложения решить вопрос открытой валютной позиции. То есть большие объемы (средств - ИФ) наших финансовых институтов вкладывались в еврооблигации, в бумаги с иностранным участием. Предложение заключается в том, чтобы обменять эти вложения на российские, выпуски российских бумаг. Мы встречались с рядом банков на этот счет", - сказал Силуанов в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

"Но наше предложение заключалось в следующем: мы готовы обменять, сделать обмен, но исходя из тех цен на еврооблигации, которые сегодня складываются на рынке. Не все устроило среди наших предложений наших банкиров", - отметил министр.

По его словам, Минфин готов "в этом направлении двигаться", но действуя "исходя из тех цен, которые складываются на эти активы".

"То есть определяем по рынку стоимость еврооблигации, готовы выпускать рублевые облигации и, соответственно, производить такие обмены. Но не всех это сегодня устраивает. Поэтому мы в диалоге находимся. Пока решение окончательное еще в процессе рассмотрения", - сообщил Силуанов.

В тексте обоснования поправки говорилось, что в результате возможного обмена евробондов на рублевые бумаги будет снижен объем внешнего долга РФ, а это приведет к сокращению валютных рисков, связанных с его обслуживанием. Отмечалась, однако, и то, что доходности по еврооблигациям ниже доходностей по рублевому госдолгу. Таким образом, в зависимости от конфигурации обмен приведет либо к росту расходов на обслуживание госдолга в долгосрочной перспективе, либо к увеличению самого госдолга, либо реализуются обе эти возможности, говорилось в тексте.

Согласно данным Минфина, на 1 октября общая задолженность по еврооблигациям РФ составляла около $35,7 млрд. Сейчас Минфин осуществляет все выплаты по валютным еврооблигациям РФ в рублях, этот порядок утвержден указом президента от 22 июня.

По текущему курсу ЦБ РФ сумма в 800 млрд руб. эквивалентна около $13,2 млрд.

До момента появления поправки Минфина обмен суверенных евробондов РФ на локальные облигации в публичном пространстве активно не обсуждался. Возможность заместить евробонды облигациями, выпущенными по российскому праву, есть у корпоративных заемщиков, но она предусматривает эмиссию локальных бумаг в той же валюте, что и обмениваемые евробонды. Выплаты же по "замещающим" облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.