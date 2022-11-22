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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:03

Госдума одобрила поправку, позволяющую в 2023 г. обмен евробондов на новые ОФЗ

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник одобрила поправку к проекту федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, которая дает правительству право проводить в следующем году операции обмена евробондов на новые облигации федерального займа (ОФЗ) номинальной стоимостью до 800 млрд рублей.

Предполагается, что государственные ценные бумаги, номинированные в иностранной валюте, могут быть обменяны только на ценные бумаги РФ, номинированные в российских рублях, с равными или более длительными сроками погашения. Обмен еврооблигаций будет производиться по их рыночной стоимости, определяемой правительством, и по согласованию с их владельцами.

Отдельно поправкой оговаривается, что Банк России вправе получать государственные ценные бумаги, номинированные в рублях, при их первичном размещении в рамках обмена принадлежащих ЦБ валютных еврооблигаций.

Поправка была предложена Минфином в рамках подготовки ко второму чтению проекта бюджета.

В тексте обоснования поправки сообщалось, что в результате возможного обмена евробондов на рублевые бумаги будет снижен объем внешнего долга РФ, а это приведет к сокращению валютных рисков, связанных с его обслуживанием. Отмечалась, однако, и то, что доходности по еврооблигациям ниже доходностей по рублевому госдолгу. Таким образом, в зависимости от конфигурации обмен приведет либо к росту расходов на обслуживание госдолга в долгосрочной перспективе, либо к увеличению самого госдолга, либо реализуются обе эти возможности, говорилось в тексте.

Согласно данным Минфина, на 1 октября общая задолженность по еврооблигациям РФ составляла около $35,7 млрд. Сейчас Минфин осуществляет все выплаты по валютным еврооблигациям РФ в рублях, этот порядок утвержден указом президента от 22 июня.

По текущему курсу ЦБ РФ сумма в 800 млрд руб. эквивалентна около $13,2 млрд.

До сих пор обмен суверенных евробондов РФ на локальные облигации активно не обсуждался в публичном пространстве. Возможность заместить евробонды облигациями, выпущенными по российскому праву, есть у корпоративных заемщиков, но она предусматривает эмиссию локальных бумаг в той же валюте, что и обмениваемые евробонды. Выплаты же по "замещающим" облигациям осуществляются в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

Госдума
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