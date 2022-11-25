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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:47

Ключевой индикатор спроса на нефть в Азии упал до минимума за 7 месяцев

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ключевой показатель спроса на нефть в Азии упал до минимального за семь месяцев уровня на фоне роста заболеваемости COVID-19 в Китае и новых карантинных ограничений в стране, сообщает Bloomberg.

Пандемия коронавируса

Премия фьючерсов на оманскую нефть относительно аналогичных по сроку свопов на нефть Дубая опустилась ниже $1 за баррель по итогам торгов на Дубайской товарно-сырьевой бирже в четверг.

В последний раз премия была столь же низкой в апреле текущего года. В марте, когда многие покупатели стали отказываться от российской нефти и спрос на ближневосточные сорта вырос, премия достигала $15.

В ноябре спред фьючерсов на оманскую нефть к свопам на дубайскую упал на 80%.

Основная часть оманской нефти поставляется в Китай. При этом ожидания восстановления спроса на нефть в КНР ослабляются, поскольку заболеваемость COVID-19 в стране достигла рекордных уровней, что вынудило власти ввести очередную серию жестких карантинных мер.

Китай Дубай Азия Оман
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