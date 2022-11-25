Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:03

Акционеры "Энел Россия" утвердили смену названия компании на "ЭЛ5-Энерго"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Энел Россия" на внеочередном собрании утвердили устав компании в новой редакции, предполагающей изменение названия на ПАО "ЭЛ5-Энерго", следует из раскрытия компании.

На собрании также был избран новый совет директоров, состав которого не раскрывается.

Планировалось, что аналогичные вопросы будут рассмотрены на внеочередном собрании 13 сентября, но из-за отсутствия кворума оно не состоялось.

В середине октября итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", объявил о закрытии анонсированной еще в июне сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки ПАО "ЛУКОЙЛ" получило 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия" - 29,5%.

Энел Россия ЭЛ5-Энерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

"Яндекс" планируют разделить на российский и международный бизнесы

"Яндекс" планируют разделить на российский и международный бизнесы

Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют, вложив в него $1 млрд

Binance создала фонд для восстановления рынка криптовалют, вложив в него $1 млрд

Причиной пожара на газопроводе под Петербургом названа усталость металла

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

В Минцифры РФ ожидают обеспечения федеральных трасс мобильной связью к 2025 году

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

США дадут Chevron лицензию на добычу нефти в Венесуэле

Силуанов назвал теоретически возможным обмен замороженными в ЕС и РФ активами

"АЛРОСА" построит новый рудник на месте затопленного "Мира"

ФАС удовлетворила ходатайство ижевской компании о покупке бизнеса KFC в РФ

ФАС удовлетворила ходатайство ижевской компании о покупке бизнеса KFC в РФ

Цены на нефть растут, но завершают неделю снижением более чем на 2%

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне низколиквидного рынка

Рубль стабилен к доллару и юаню на старте торгов на фоне низколиквидного рынка
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });