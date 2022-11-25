Акционеры "Энел Россия" утвердили смену названия компании на "ЭЛ5-Энерго"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Энел Россия" на внеочередном собрании утвердили устав компании в новой редакции, предполагающей изменение названия на ПАО "ЭЛ5-Энерго", следует из раскрытия компании.

На собрании также был избран новый совет директоров, состав которого не раскрывается.

Планировалось, что аналогичные вопросы будут рассмотрены на внеочередном собрании 13 сентября, но из-за отсутствия кворума оно не состоялось.

В середине октября итальянский энергохолдинг Enel, владевший 56,43% акций "Энел Россия", объявил о закрытии анонсированной еще в июне сделки по продаже своей доли в компании. В результате сделки ПАО "ЛУКОЙЛ" получило 26,9% акций "Энел Россия", "ААА Управление Капиталом", действующее в качестве доверительного управляющего фондом "Газпромбанк-Фрезия" - 29,5%.