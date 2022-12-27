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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Enel договорилась о получении в банках Италии кредитов на 12 млрд евро

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Итальянская энергетическая компания Enel S.p.A. получила одобрение на открытие возобновляемой кредитной линии на сумму 12 млрд евро в ряде итальянских банков для обеспечения залоговых требований торговых операций Enel и Enel Global Trading S.p.A. на энергетических рынках.

Как сообщила компания, ее кредиторами стали Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, BPER Banca и Cassa Depositi e Prestiti.

Срок действия кредитного договора составляет 1,5 года. Гарантом 70% предоставляемых средств выступает итальянское экспортно-кредитное агентство SACE S.p.A.

"Возобновляемая кредитная линия является частью разработанного плана действий по защите энергосектора Италии, направленного на предоставление отраслевым операторам дополнительного инструмента для управления рисками, связанными с огромными размерами контрактов на фоне сохраняющейся волатильности на энергетических рынках в результате российско-украинского кризиса", - отмечается в пресс-релизе Enel.

Компания добавила, что новая кредитная линия не окажет негативного влияния на размер ее чистого долга. На конец сентября объем ликвидных активов Enel составлял 24,7 млрд евро.

С начала 2022 года капитализация Enel упала на 27,3%.

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