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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Великобритания увеличила выпуск автомобилей в октябре на 7,4%

В январе-октябре производство автомобилей в стране сократилось на 10,8%

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в октябре вырос на 7,4% - до 69 524 машин против 64 729 в октябре 2021 года, показывают данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). Показатель октября 2021 года был тогда назван худшим за 65 лет по числу выпущенных машин.

В сентябре 2022 было зафиксировано падение показателя на 6%, а до этого производство повышалось четыре месяца подряд. Такие изменения являются свидетельством того, "как турбулентность в цепочках поставок, в частности, глобальный дефицит чипов, продолжает оказывать влияние на британских производителей автомобилей", считают в SMMT.

Производство продолжает оставаться ниже допандемийного уровня (на 48,4% меньше показателя за октябрь 2019 года). Также выпуск машин в октябре был на 52,8% ниже среднего значения для этого месяца за пять доковидных лет.

Для внутреннего рынка в октябре было выпущено 13 055 машин (рост на 12,5%), на экспорт - 56 469 (повышение на 6,3%).

Таким образом, свыше 81% выпущенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Основным пунктом назначения являются страны Европейского союза, куда поставляется примерно 55% машин, однако в октябре поставки туда снизились на 2,7%. Поставки в США упали на 26,4%, в Японию - на 6%, в Южную Корею - почти на 69%.

Производство электромобилей и гибридов в прошлом месяце выросло на 20,3% - до 24 115 машин.

В январе-октябре производство автомобилей в стране сократилось на 10,8% относительно аналогичного периода прошлого года и составило 643 755. В том числе выпуск для внутреннего рынка увеличился на 8,8%, в то время как на экспорт - упал на 14,9%.

SMMT Великобритания Евросоюз США Япония Южная Корея
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