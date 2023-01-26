Великобритания сократила производство автомобилей в 2022 году на 9,8%

Поставки машин в Россию рухнули на 78,3%

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - В 2022 году выпуск автомобилей в Великобритании снизился на 9,8% и составил 775 014 штук, показали данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT). К допандемийному 2019 году производство упало на 40,5%.

Основной причиной сокращения стал глобальный дефицит полупроводниковых компонентов, проблемы в цепочках поставок, вызванные локдаунами в Китае, а также приостановкой работы двух британских автопредприятий.

В декабре 2022 года в Британии было выпущено 51 168 машин, что на 17,9% меньше, чем годом ранее. До этого был зафиксирован подъем по итогам двух месяцев подряд.

Производство электромобилей и гибридов в 2022 году выросло на 4,5% и достигло рекордных 234,066 тыс. машин.

Электрокары играют все более важную роль в экономике Британии, отмечает SMMT. Их экспорт с 2017 года вырос в 7 раз и превысил 10 млрд фунтов стерлингов в прошлом году. Доля в общем экспорте машин выросла до 44,7% с 4,1%.

В 2022 году для внутреннего рынка было произведено 168 176 машин (рост на 9,4%), на экспорт - 606 838 (падение на 14%). Таким образом, восемь из десяти выпущенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт. Основным пунктом назначения являются страны Евросоюза, куда поставляется 57,6% машин, а также США (13,3%) и Китай (8,7%).

Поставки в ЕС снизились на 10% в прошлом году, в Штаты - на 31,6%, в КНР - на 8,3%. Экспорт в Японию увеличился на 5,7%, в Южную Корею - на 32,8%, в Австралию - на 4,7%, в ЮАР - на 23%. Поставки в Россию рухнули на 78,3%, в то время как в 2021 году страна входила в топ-10 экспортных рынков, говорится в отчете.

Nissan увеличил производство в Британии за минувший год на 16,5% - до 238 330 автомобилей, Bentley - на 8,6%, до 15 64 0. Выпуск Jaguar Land Rover сократился на 8,1% и составил 202 790 машин, Mini - на 0,3%, до 186 220, Toyota - на 19,2%, до 105 590, Vauxhall (включая Citroen и Peugeot) - на 70,3%, до 9,51 тысячи.

Honda прекратила выпуск автомобилей в стране после закрытия завода в Суиндоне, где в 2021 году было произведено почти 54,5 тысячи машин.