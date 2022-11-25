Petroneft сообщила о проблемах с финансированием работ в России

Компания не исключила продажи российских активов

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Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Ирландская Petroneft Resources, добывающая нефть в Томской области, отмечает проблемы в оперативной работе, связанные со сложностями финансирования деятельности.

Сайт компании сообщает, что она была вынуждена отложить бурение до пяти эксплуатационных скважин на перспективном Черемшанском месторождении, несмотря на то, что ранее в этом году Petroneft заключила контракт с буровой компанией "ССК".

"Petroneft работала с российским банком над возможным финансированием значительной части затрат на эту программу бурения. Несмотря на обнадеживающие предыдущие сообщения, из-за продолжающейся геополитической ситуации банк больше не может предоставлять кредит. Компания будет продолжать искать альтернативные пути финансирования, но в то же время признает, что это может оказаться особенно сложным в текущих обстоятельствах", - сообщает компания.

При этом добыча из скважины C-4 на Черемшанском остается стабильной на уровне 303 барреля в сутки. В марте 2021 года запасы Черемшанского месторождения составляли 19,26 млн баррелей по категориям C1 и C2.

Компания напоминает, что до 15 декабря имеет обязательство погасить кредитную линию, кредитором выступает Petrogrand (шведская компания, которая ранее владела лицензиями на разведку нефти в России - ИФ). "Мы ведем постоянные переговоры с Petrogrand, чтобы изучить все возможные варианты, и будем держать акционеров в курсе любых результатов", - говорится в сообщении.

Кроме того, компания лишается аудитора - BDO. Petroneft работала с ним с 2019 года, однако эта компания приняла решение не работать в России, Petroneft вынуждена искать нового аудитора.

Остается также нерешенным конфликт с Nord Imperial (структура индийской ONGC), из-за которого компания перестала сдавать нефть с Лицензии 61 (общее название нескольких месторождений в пределах Тунгольского участка в Томской области, лицензия на разведку и добычу углеводородов на котором принадлежит Petroneft - ИФ): ранее нефть шла по трубопроводу, принадлежащему Nord Imperial, но из-за спора о справедливости тарифа Petroneft отказалась платить за транспортировку. Из-за этого владелец трубы перестал принимать нефть и сдавать ее в систему "Транснефти". Сейчас стороны судятся.

В связи с имеющимися проблемами руководство компании намерено подготовить стратегические варианты будущей деятельности, "чтобы максимизировать ценность для акционеров". При этом в Petroneft не исключают полной или частичной продажи активов.

По данным Petroneft на 14 ноября 2022 года, основными акционерами компании являются Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) - 25,7%, Ллойд Уиггинс - 14,46%, Дарья Шафтельская - 9,2%, J&E Davy - 6,6%, Seguro Nominees Limited - 5,4%.