Добывающая нефть в России ирландская Petroneft ищет способы продавать топливо

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Ирландская Petroneft Resources, добывающая нефть в Томской области, после прекращения с августа прокачки по трубе до системы "Транснефти" решила продавать нефть местным нефтеперерабатывающим заводам, а также попробует вывозить ее автотранспортом по зимникам, сообщила компания.

"Мы начали продавать небольшое количество нефти местным (малым - ИФ) нефтеперерабатывающим заводам. В настоящее время мы запускаем установку подготовки нефти, так как рассматриваем возможность вывоза большего количества нефти, но это будет зависеть от наличия зимников", - сообщает Petroneft.

При этом добыча на Черемшанском месторождении, расположенном в другой части региона, сохраняется на уровне около 300 баррелей в сутки.

Сообщалось, что основной добывающий актив Petroneft - "Стимул-Т" - оказался в сложной ситуации: компания потеряла возможность сдавать добытую нефть в систему "Транснефти". Недропользователь не имеет собственного нефтепровода до системы, поэтому пользовался услугами контрагента - ООО "Норд Империал" (входит в группу компаний Imperial Energy), транспортируя нефть через трубу этой компании. Однако "Стимул-Т" не устраивал тариф на услуги "Норд Империала", поэтому компания пыталась снизить его, затем вовсе перестала платить за эти услуги. В августе "Норд Империал" прекратил транспортировать нефть "Стимула-Т". В настоящее время стороны судятся и разбирают ситуацию в ФАС.

Кроме того, Petroneft сообщает, что договорилась со шведской Petrogrand AB о продлении срока действия кредитного договора на сумму $2,5 млн до 15 марта 2023 года.

"Существующие денежные запасы Petroneft составляют около $57,03 тысячи. Все остальные средства находятся в российских операционных организациях. В связи с продолжающимся российско-украинским конфликтом и последующими международными санкциями компании становится все труднее переводить средства от операционных подразделений. Снижение внутренних цен на нефть в России также повлияло на способность компании переводить средства", - сообщила компания.

В начале 2018 года Petroneft привлекла у Petrogrand AB кредит на $2 млн на год для финансирования программы бурения. В марте 2019 года, стороны договорились о реструктуризации займа: сумма была увеличена до $2,5 млн, а срок погашения сдвинут до 15 декабря 2020 года, затем дважды продлен еще на год. Кредит был предоставлен под залог активов Petroneft.

Petroneft ранее подчеркивала, что предоставление кредитной линии определяется как сделка с заинтересованностью, так как один из акционеров и директоров Petroneft Максим Коробов является крупнейшим акционером Petrogrand.

Petroneft на паритетных началах с Arawak Energy разрабатывает Ледовый участок в Томской области (в него входят Ледовое и Черемшанское месторождения), Petroneft является оператором лицензии.

"Стимул-Т" владеет лицензией на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.

По данным Petroneft на 14 ноября 2022 года, основные акционеры компании - Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) - 25,7%, Ллойд Уиггинс - 14,46%, Дарья Шафтельская - 9,2%, J&E Davy - 6,6%, Seguro Nominees Limited - 5,4%.

Группа компаний Imperial Energy входит в состав индийской государственной корпорации ONGC Videsh Limited (OVL). Imperial Energy включает в себя группу самостоятельных предприятий, работающих на территории Томской области, в том числе два нефтегазодобывающих предприятия (ООО "Норд Империал" и ООО "Альянснефтегаз") и сервисные предприятия (ООО "Рус Империал Груп" и ООО "Империал Фрак Сервис").