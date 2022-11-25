ЦБ уточнит в законопроекте об АИС ОСАГО этапы передачи информбаз новому оператору

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Новые поправки в законопроект о передаче информационной базы АИС ОСАГО специально созданной дочерней компании Банка России, подготовленные к рассмотрению во втором чтении, вводят поэтапность передачи этих баз.

Об этом журналистам сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов.

Он уточнил, что на первом этапе по-прежнему передаче подлежит база АИС ОСАГО и информационная база Бюро страховых историй по различным видам страхования.

На втором этапе будет передана база данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО) (по двум видам обязательного страхования -это обязательное страхование ответственности владельцев опасных объектов (ОСОПО) и обязательное страхование ответственности перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП)).

"В основном подготовленные поправки носят технический характер. В том числе уточняются условия работы по обмену информацией с государственными органами. Порядок согласования с госорганами, в том числе с Роскомнадзором", - отметил Смирнов.

Со своей стороны, Банк России "начал подготовку сопровождающих будущий закон нормативных актов", в настоящее время "с ВСС ведутся обсуждения по вопросам технического аудита", связанного с передачами баз данных, сообщил представитель ЦБ.

Смирнов добавил, что "часть экспертизы из Российского союза автостраховщиков (РСА) будет передана новому оператору вместе с базой АИС ОСАГО". Он не исключил и перехода в новую структуру части IT-команды. Представитель Банка России признал, что РСА при разработке базы АИС ОСАГО была накоплена экспертиза, "в ряде случаев уникальная". "Разбрасываться экспертами сейчас не лучшее время", - считает Смирнов.

Президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Евгений Уфимцев напомнил журналистам, комментируя тему в пятницу, что после принятия закона о передаче информационных баз страховщиков остается 15 месяцев в качестве переходного периода. "Передача не случится одномоментно", - пояснил Уфимцев.

Он добавил, что "совместно с Банком России страховщиками будет разработана "дорожная карта" по передаче информационных баз". "С 1 июля следующего года в обязательном порядке по закону об ОСАГО в РФ будет вводиться электронное урегулирование убытков", эта работа в большой степени зависит от АИС ОСАГО, потребует координации с ЦБ, уточнил Уфимцев. По его мнению, после передачи баз страховщики смогут качественнее использовать свои ресурсы для решения собственных информационных задач.

Законопроект о передаче баз АИС ОСАГО планируется к рассмотрению депутатами Госдумы во втором чтении 6 декабря 2022 года. Предполагается, что между вторым и третьим чтением законопроекта пройдет небольшой период, закон может быть принят до конца текущего года.

Законопроект предполагает передачу базы ОСАГО от РСА специально созданной 100%-й дочерней организации ЦБ, которая станет ее оператором. В аналогичном порядке будет происходить передача IT-баз НССО. В перспективе специальная структура планирует формировать базу по страхованию в расширенном формате, включая обязательные и добровольные виды бизнеса.