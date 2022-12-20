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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:43

Госдума приняла закон о передаче IT-баз страховщиков "дочке" ЦБ РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Госдума во вторник приняла в третьем чтении закон о передаче IT-баз страховщиков специально созданному оператору под контролем Банка России.

Закон предполагает передачу базы ОСАГО от Российского союза автостраховщиков (РСА) специально созданной 100%-ной дочерней организации ЦБ в течение полутора лет. Одновременно будет передана база страховщиков по страховым историям. Согласно закону, новый IT-оператор будет строить базу данных на рынке страхования по разным видам бизнеса, в том числе по добровольному автострахованию и страхованию жилья. Страховщики смогут получать информацию из этой базы на коммерческих условиях.

Основные положения закона вступают в силу через 90 дней со дня принятия, что позволяет ЦБ провести подготовительные работы по созданию "дочки" как оператора информационной базы по страхованию. Сама база АИС ОСАГО будет передана в течение одного года вместо предполагавшихся ранее полутора лет.

На этапе подготовки поправок ко второму чтению было принято решение об изъятии из документа IT-баз Национального союза страховщиков ответственности (НССО) по двум видам страхования: обязательное страхование владельцев опасных производственных объектов (ОПО) и обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП). Предполагается, что на следующем этапе эти базы все-таки будут переданы оператору.

Госдума ЦБ РФ
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