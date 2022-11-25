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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:48

Юникредит решил продать свою долю в российском банке альянса Renault-Nissan

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Юникредит банк, "дочка" итальянской группы UniCredit, планирует выйти из капитала РН банка, созданного в 2013 году совместно с автопроизводителем Renault-Nissan и специализирующегося на автокредитовании, следует из материалов Юникредит банка.

Совет директоров кредитной организации 28 ноября рассмотрит вопрос о продаже 40%-ной доли участия в уставном капитале компании BARN B.V.

Это холдинговая компания, через которую партнеры владеют акциями РН банка. В частности, Renault S.A. через дочернюю компанию RCI Banque S.A. владеет 30% акций банка, еще 30% у японской Nissan Motor.

После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП "НАМИ". В НАМИ не стали комментировать возможность выкупа доли Юникредит банка в РН банке.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле глава группы Андреа Орчел в ходе конференц-звонка с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 года банк занимал 56-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 116,2 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец прошлого года составляли 27 млрд рублей.

РН банк наряду с "дочками" иностранных игроков российского банковского рынка и структурами российских IT-лидеров в конце октября попал в президентский список банков, сделки "недружественных" нерезидентов с долями которых требуют особого разрешения.

На этой неделе РН банк провел сбор заявок инвесторов на приобретение 3-летних облигаций серии БО-001P-10 объемом 7 млрд рублей. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Кроме того, в обращении находяися 3 выпуска биржевых облигаций банка на 24 млрд рублей.

Юникредит банк UniCredit Renault-Nisan
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