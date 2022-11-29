"АвтоВАЗу" разрешили купить российский банк альянса Renault-Nissan

Фото: Павел Ворожцов/ТАСС

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - "АвтоВАЗ" получил разрешение на приобретение 100% акций российского РН банка, развиваемого альянсом Renault-Nissan совместно с "дочкой" итальянской группы UnuCredit.

Соответствующее распоряжение от 29 ноября за подписью президента РФ Владимира Путина опубликовано на портале правовой информации.

""АвтоВАЗ" совместно с акционерами и профильным министерством обсуждают возможные детали такой сделки", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе автопроизводителя.

РН банк находится в списке из 45 банков, сделки с долями которых требуют особого разрешения президента. Это первое подобное разрешение, полученное с момента введения запрета в августе 2022 года.

"АвтоВАЗ" получил разрешение купить холдинговую компанию BARN B.V., через которую партнеры владеют РН банком (40% принадлежит Юникредит банку, еще по 30% у французской Renault и японской Nissan Motor).

После начала спецоперации на территории Украины Renault и Nissan приняли решение уйти из России и передать свои активы в собственность российского ФГУП "НАМИ". В НАМИ не стали комментировать возможность выкупа доли Юникредит банка в РН банке.

UniCredit рассматривает возможность ухода из России. В июле глава группы Андреа Орчел в ходе конференц-звонка с аналитиками заявил, что группа видит интерес к Юникредит банку со стороны стран, не вводивших санкции против РФ. Вместе с тем он отметил, что группа не собирается продавать актив по любой цене.

Бизнес-профиль РН банка сосредоточен на выдаче автокредитов и факторинговом финансировании автодилеров. По итогам 2021 года банк занимал 56-е место в рэнкинге "Интерфакс-100" с активами 116,2 млрд рублей. Собственные средства кредитной организации на конец прошлого года составляли 27 млрд рублей.