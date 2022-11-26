В Сербии заявили, что рассчитывают с января начать импорт электроэнергии из Азербайджана

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Сербия планирует с начала 2023 года получать электроэнергию из Азербайджана, сообщила в субботу министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович.

"Сербия должна с января начать импорт электроэнергии из Азербайджана, если все предпосылки будут выполнены", - заявила она сербской газете "Вечерние новости".

Джедович добавила, что ведутся переговоры по оставшимся вопросам, связанным с передачей электроэнергии из Азербайджана через Турцию и Болгарию.

По итогам прошедшего 21 августа 2022 года телефонного разговора президентов Азербайджана и Сербии Ильхама Алиева и Александра Вучича в канцелярии главы сербского государства заявили, что Белград сможет на выгодных условиях покупать электроэнергию у Азербайджана.

Позже Вучич сообщил об обращении к турецкой стороне за помощью в вопросе импорта электроэнергии из Азербайджана, который он оценивал примерно в 2 ГВт/ч.

Азербайджан в 2021 году экспортировал более 1,6 ГВт/ч электроэнергии. Алиев ранее заявлял, что Азербайджан планирует наращивать экспорт электроэнергии, прежде всего, в Европу.