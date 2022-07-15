Алиев поручил искать покупателей электроэнергии из Азербайджана в Европе

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал правительство принять меры для увеличения потенциала экспорта электроэнергии до 5 тыс. МВт в год, а также начать переговоры с потенциальными странами-покупателями

"Зангезурский (энергетический - ИФ) коридор, кабель, который будет проложен по дну Черного моря, традиционная линия Азербайджан-Грузия-Турция, электросоединение Иран-Азербайджан - вся эта инфраструктура нуждается в пересмотре. Если мы можем экспортировать в среднем 1 тыс. МВт электроэнергии в год, то у нас должен быть такой потенциал, чтобы мы могли экспортировать 5 тыс. МВт электроэнергии в год", - сказал Алиев в пятницу на совещании, посвященном итогам первого полугодия текущего года.

По его словам, в этой связи были даны поручения АО "Азерэнержи". Кроме того, правительству и соответствующим структурам было поручено "капитально сделать эту работу".

Глава государства напомнил, что в настоящее время Азербайджан экспортирует электроэнергию традиционным путем - по существующим высоковольтным линиям.

"Однако, в перспективе мы можем организовать экспорт электроэнергии по Зангезурскому коридору, и Европа уже представила новый проект. Также есть проект строительства кабеля по дну Черного моря из Грузии в Румынию, и мы тоже проявляем интерес к этому проекту. То есть в этой сфере имеются большие перспективы. В то же время это позволит нам экономить природный газ и экспортировать сэкономленный природный газ, особенно с учетом того, что спрос на наш газ сейчас резко вырос. Причина этого понятна, и мы, безусловно, работаем в этом направлении", - добавил он.

Алиев также отметил необходимость начать переговоры с потенциальными покупателями электроэнергии.

"На мой взгляд, мы не должны ждать, пока кто-то придет и постучит в нашу дверь, в этом году мы должны сами определить возможные рынки. Туда должны быть отправлены делегации, должны быть проведены переговоры и согласованы условия, потому что за этим будущее. Мы все прекрасно знаем, что инвестиции в традиционные источники энергии прекратятся. Водород, зеленый водород, электричество - это виды энергии будущего. ", - подчеркнул президент.

Он добавил, что правительство также изучает предложения нескольких компаний по строительству ветряных электростанций на Каспии.

"У нас есть огромный источник энергии, такой как Каспийское море. Это уже отмечают и международные эксперты. Предварительные предложения по строительству ветряных электростанций на Каспии поступили от нескольких крупных компаний. Сейчас они изучаются и анализируются, как со стороны Минэнерго, так и Минэкономики", - отметил глава государства.

Алиев подчеркнул, что потенциал Каспийского моря по развитию ветроэнергетики известен и привлекателен для иностранных инвесторов, и это дает основания считать, что проблем с инвестициями в эту сферу не возникнет: "Должен также сказать, что конкуренция между крупными компаниями в этой сфере уже есть, и конкуренция очень серьезная. Я не хочу сейчас называть эти компании. Однако, количество желающих инвестировать в эту сферу достаточно велико. Поэтому мы сделаем правильный выбор. То есть я хочу сказать, что не вижу здесь дефицита инвестиций".

Как сообщалось ранее, Азербайджан в 2021 году в соседние страны экспортировал 1,6 тыс. МВт электроэнергии. При этом президент Алиев неоднократно заявлял, что Азербайджан должен работать в направлении организации экспорта электроэнергии в Европу.