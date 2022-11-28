Сокращение рынка рекламы РФ за девять месяцев оценили в 6%

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российский рынок рекламы за девять месяцев этого года сократился на 6%, до 380-385 млрд рублей, следует из оценок комиссии экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Объем регионального рекламного рынка (без учета московского рынка) в средствах ее распространения по четырем медиа-сегментам - телевидению, радио, прессе и наружной рекламе - сократился на 5%, до примерно 26-27 млрд рублей.

"Динамика всех трех кварталов существенно различалась между собой. В первом квартале большинство медиа-сегментов, несмотря на уже возникшие проблемы в марте, продемонстрировало положительную динамику, - говорится в пресс-релизе. Во втором квартале кризис приобрел ярко выраженную форму, и теперь весь рынок понес серьезные потери - почти у всех сегментов сокращение объемов исчислялось двузначными числами. В третьем квартале ситуация несколько улучшилась: рынок по-прежнему находился в отрицательной зоне, но масштабы падения существенно сократились, а целому ряду сегментов удалось показать положительную динамику".

Общее сокращение объема медиа рекламного рынка в третьем квартале, по оценкам экспертов АКАР, составило около 7% против 16% во втором квартале. На региональном рынке зафиксировано резкое улучшение ситуации: если по итогам второго квартала падение достигало 19%, то в третьем квартале отечественный региональный рекламный рынок вырос на 6%.

Эксперты отмечают "радикальные изменения на отечественном рекламном рынке в 2022 году, сопровождающиеся падением качества и разнообразия используемых на рынке технологий и сервисов, ограничением количества, а в ряде случаев и снижением качества источников информации". Это привело к тому, что им приходится перестраивать систему оценки объемов рекламного рынка. "По целому ряду позиций в силу самых различных причин, в том числе из-за снижения прозрачности рынка, эксперты значимо разошлись в оценке объемов и динамики отдельных сегментов рынка", - говорится в пресс-релизе.

В связи с этим члены комиссии экспертов АКАР, "не будучи уверенными в абсолютной корректности оценок, посчитали невозможным дать детальную информацию с выделением показателей по отдельным сегментам, подсегментам и регионам".

Как заявил вице-президент АКАР, сопредседатель комиссии экспертов Сергей Веселов, процитированный в пресс-релизе, отечественный рекламный рынок по-прежнему находится в серьезном кризисе. "Потеря целых пластов рекламодателей, рекламных площадок, специальных сервисов и т.д., чего одновременно ранее никогда не случалось, не могла пройти бесследно. И некоторые заявления, что кризис завершается и в ближайшее время начнется подъем, представляются преждевременными", - считает он.

"Вместе с тем, на данный момент ситуация на российском рекламном рынке оказалась существенно лучше, чем ожидалось первоначально. Более того: в третьем квартале зафиксировано улучшение динамики фактически во всех сегментах и подсегментах рынка", - сказал он.

По его словам, все основные субъекты рынка - рекламодатели, агентства, рекламные площадки - в той или иной степени адаптировались к изменившимся условиям и постепенно начинают думать не просто о выживании, но и о дальнейшем развитии.