Российский рынок рекламы в I квартале вырос на 8%

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Российский рекламный рынок в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 8%, до 140-145 млрд рублей, сообщила Ассоциация коммуникационных агентств России (АКАР).

Эксперты АКАР отмечают, что по количественным показателям отечественный рекламный рынок вышел из кризиса, продемонстрировав положительную динамику.

Начиная с середины 2022 года, более высокую динамику показывает региональный рынок.

"И хотя это происходит не во всех сегментах, в целом такой тренд четко прослеживается. Объем отечественного регионального рынка рекламы (без учета московского рынка) в средствах ее распространения по четырем медиасегментам - телевидению, радио, прессе и наружной рекламе - достиг 9,5-9,7 млрд рублей, что примерно на 12% больше, чем годом ранее", - говорится в пресс-релизе.

АКАР, как и ранее, не стала раскрывать динамику и объемы рекламы в отдельных сегментах рынка: интернете, ТВ, прессе и др.

"В результате радикальных изменений на отечественном рекламном рынке, коснувшихся и структуры рекламодателей, и структуры рекламных агентств, и структуры рекламных площадок, возникли сложности с оценкой объемов рекламного рынка, особенно в части отдельных сегментов, - говорится в пресс-релизе. - На это повлияли две группы факторов. Во-первых, российский рекламный рынок утратил часть важных источников информации, заменить которые в полном объеме пока не удалось, и на что требуется время. Во-вторых, на рынке в настоящее время наиболее стремительно развиваются новые подсегменты и направления, по которым пока нет единого понимания, как учитывать и верифицировать их объемы. Во всех сегментах цифровая составляющая продолжает увеличиваться, а в отдельных "традиционных" сегментах и подсегментах рынка она уже достигает или даже превышает половину всех рекламных доходов".

В связи с этим в АКАР видят объективную потребность в серьезном переосмыслении структуры рынка, выделении новых сегментов и подсегментов, а также в поиске решений по технологиям оценки объемов и их верификации. Заинтересованные участники рынка уже начали консультации в этом направлении.