ГК "Руст" перенесла розлив виски Darrow из Шотландии в Подмосковье

Инвестиции превысили 17,5 млн рублей

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Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - ГК "Руст", один из крупнейших производителей водки в мире, запустил производство собственного шотландского купажированного виски Darrow на заводе группы "Парламент Продакшн" в подмосковной Балашихе, сообщается в пресс-релизе группы.

Проект был реализован в сентябре этого года 2022 года. Инвестиции в него составили более 17,5 млн рублей. До конца 2022 года планируется произвести более 70 тыс. 9-литровых коробов виски, в 2023 году - более 300 тыс. 9-литровых коробов.

Darrow, локально произведенный в России, уже доступен в федеральных торговых сетях РФ.

В пресс-релизе напоминается, что "Руст" начал производство собственного виски в сентябре 2019 года в Шотландии. До 2022 года Darrow производился на мощностях компании Ian Macleod Distillers (IMD), которая была основана в 1933 году. Это позволило группе занять существенные позиции в растущей на российском рынке категории виски, которая является третьей по объемам после водки и бренди с ежегодными объемами продаж более 8,5 млн 9-литровых коробов, отмечается в пресс-релизе.

В 2022 году с российского рынка ушел ряд крупных международных производителей виски, совокупный объем продаж которых составлял более 5 млн 9-литровых коробов продукции, напоминает группа.

"Общепринятая мировая практика по запуску розлива купажированного шотландского виски на территории той страны, где происходит его непосредственная продажа и потребление, способствовала успешной реализации проекта по локальному производству Darrow, - сообщается в пресс-релизе. - В ближайшей перспективе в рамках проекта по импортозамещению "Руст" планирует на мощностях завода "Парламент Продакшн" запуск новых категорий алкогольных напитков, в том числе джина и рома".

Как заявил основатель и председатель совета директоров группы Рустам Тарико, "очень скоро Darrow займет справедливую долю рынка, которую мы оцениваем в 10%". "Новый бренд представляет собой лучшее ценовое предложение в сегменте 100% шотландского купажированного виски в России, мы также намерены инвестировать в активную маркетинговую поддержку новинки во всех каналах продаж и задействовать дистрибуционную инфраструктуру компании", - сказал он.

ГК "Руст" имеет производственные и дистрибуционные мощности в России, Великобритании, Венгрии и США. В группу также входит винный дом Gancia.