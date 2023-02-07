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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:16

Группа Рустама Тарико увеличила продажи игристого вина Gancia на 63%

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - ГК "Руст", один из крупнейших производителей и дистрибуторов алкогольных напитков в Центральной и Восточной Европе, в 2022 году увеличила продажи итальянского игристого вина Gancia на 63%. Об этом говорится в пресс-релизе группы.

В нем сказано, что на российском рынке продукция Gancia стала второй в категории Asti и третьей - в категории Prosecco. Это названо результатом расширения продаж в ключевых торговых сетях, а также масштабной маркетинговой кампании.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Руста", продажи превысили 600 тысяч 9-литровых коробов.

Винный дом Gancia был основан в 1850 году создателем первого итальянского игристого вина Карло Ганча и сегодня является мировым лидером производства итальянских игристых вин, аперитивов и вермутов.

ГК "Руст" является также одним из крупнейших производителей водки в мире, имеет собственные производственные и дистрибуционные мощности в России и Венгрии. Основатель и председатель совета директоров группы Рустам Тарико.

Руст Рустам Тарико Венгрия Италия Карло Ганча Gancia
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