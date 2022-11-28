Рубль активно дешевеет к доллару и евро на фоне падающих цен на нефть

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль активно дешевеет к бивалютной корзине в условиях падения цен на нефть и снижения спроса на рублевую ликвидность после прохождения пика налоговых выплат месяца.

Курс доллара составил 60,82 руб. в 15:00, что на 31,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 63,66 руб., подорожав на 74 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 50,6 копейки - до 62,1 рубля. Курс китайского юаня вырос на 1,1 копейки - до 8,43 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно дешевеет к доллару и евро на дневных торгах в условиях падающей нефти и завершения пика налоговых выплат месяца. В пятницу в бюджет были перечислены НДС, НДПИ и акцизы, что касается нефти, то рынок негативно реагирует на новости о новых вспышках COVID-19 в Китае и мерах властей, предпринимаемых в рамках политики "нулевой терпимости".

В центре внимания участников рынка нефти также находятся продолжающиеся переговоры европейских стран относительно "потолка" цен на российскую нефть и решение США разрешить Chevron Corp. возобновить добычу нефти в Венесуэле.

Эксперты считают, что возврат Chevron в Венесуэлу не приведет к существенному увеличению предложения на мировом рынке в краткосрочной перспективе, поскольку американской компании придется решать технические вопросы, восстановление прежних объемов добычи потребует времени, пишет The Wall Street Journal.

Цены на нефть теряют более 3% на торгах в понедельник, при этом стоимость сорта Brent опустилась ниже $81 за баррель впервые с 11 января, WTI торгуется на минимуме с декабря.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 в понедельник составляет $80,97 за баррель, что на 3,18% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась к этому времени на 3,05%, до $73,95 за баррель.

Акции протеста против ограничений в минувшие выходные прошли в городах по всей стране, включая столицу Пекин, а также Шанхай, Синьцзян и Ухань, который изначально был эпицентром распространения COVID-19.

Эксперты опасаются, что неожиданно массовые протесты в Китае, являющемся крупнейшим в мире импортером нефти, могут спровоцировать жесткую реакцию со стороны властей КНР, отмечает агентство Bloomberg.

"Поддержка рубля со стороны налогового период завершилась на прошлой неделе. Сейчас динамику национальной валюты определяют снижение нефти и спроса на активы развивающихся стран. Тем не менее, рубль по отношению к доллару продолжает консолидироваться в привычном диапазоне 60-62 руб., торгуясь вблизи отметки 61 руб.", - подчеркивает портфельный управляющий УК "Первая" София Кирсанова.

"На прошлой неделе рубль не показывал ярко выраженной динамики, поддержку ему оказывала продажа валютной выручки компаниями-экспортерами в рамках налогового периода. Сегодня российским компаниям предстоит уплата налога на прибыль, после чего ноябрьский налоговый период завершится. На этом фоне рубль в дальнейшем может тяготеть к умеренному ослаблению; в целом на этой неделе курс пары "доллар-рубль", вероятно, будет двигаться в диапазоне 60,5-61,5 руб. за доллар", - отмечают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Фактором поддержки рубля в период резкого снижения нефтяных котировок, вероятно, выступил и налоговый период. В понедельник банки закрывают ноябрьский период уплатой налога на прибыль, а в пятницу на фоне перечисления НДПИ, акцизов и НДС был зафиксирован рекордный отток рублевой ликвидности по бюджетному каналу. Так, чистый отток за день составил 1,3 трлн руб., в последний раз такое отрицательное сальдо за день наблюдалось лишь в период февральских налоговых платежей. Более того, фактический объем платежей в пятницу был еще больше, так как нетто-отток в 1,3 трлн руб. включает встречное привлечение средств банками от Федерального казначейства на 270 млрд руб. На этом фоне банки были вынуждены сократить остатки на депозитах ЦБ постоянного действия и нарастить задолженность по обеспеченным кредитам регулятора. Профицит ликвидности в системе сократился на 335 млрд руб. - до 731 млрд руб., что, впрочем, не слишком сильно уступает среднему значению показателя с начала месяца. Межбанковская ставка Ruonia в четверг по-прежнему оставалась ниже уровня ключевой ставки ЦБ, однако можно предположить, что в пятницу и в начале текущей недели на рынке спред ставки МБК к ставке Банка России выйдет в положительную зону", - говорит начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов почти не изменились в понедельник относительно предыдущего торгового дня. Исключение составила ставка MosPrime Rate "овернайт", которая упала на 5 базисных пунктов - до 7,22% годовых, в то время как ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 7,72% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев также не изменились относительно пятницы, оставшись на отметках 8,21%, 8,39% и 8,49% годовых соответственно.