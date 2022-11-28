КНР может отказаться от политики "нулевой терпимости" к COVID раньше ожидаемого срока

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Китай может завершить политику "нулевой терпимости" к коронавирусу раньше, чем ожидалось первоначально, полагают аналитики Goldman Sachs. При этом они видят растущие шансы на ее хаотичное прекращение на фоне распространения заболеваемости и протестов против ограничений.

По мнению экспертов, существует некоторая вероятность "беспорядочного" прекращения политики. В то же время они придерживаются прогноза, согласно которому шансы на открытие китайской экономики до начала второго квартала 2023 года составляют 30%.

"Центральному правительству может вскоре потребоваться выбрать между введением новых локдаунов или новыми вспышками коронавируса", - сказала главный экономист Goldman в Китае Хуэй Шань. Местные власти сталкиваются с трудностями в "быстром балансировании" между контролем за распространением коронавируса и выполнением новых предписаний, призывающих к более целенаправленному подходу, отметила она.

Политика "нулевой терпимости" негативно сказывается на китайской экономике, поскольку все более жесткие меры препятствуют мобильности населения и подрывают деловую активность, пишет агентство Bloomberg.

Хотя китайские власти представили план, предусматривающий смягчение ряда самых жестких ограничительных мер, многие города продолжают практику локдаунов, чтобы контролировать вспышки коронавируса на фоне роста числа заражений до рекордных уровней.

В ночь на воскресенье в ряде китайских городов прошли демонстрации против ограничительных мер, вводимых властями страны из-за коронавирусной инфекции, сообщает AP. В частности, в Шанхае на акцию протеста в полночь собрались примерно 300 человек.

Инвесторы опасаются, что протесты усиливают неопределенность в отношении открытия китайской экономики.