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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Чистый убыток "РусГидро" по МСФО в III квартале составил 3,3 млрд рублей

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "РусГидро" по МСФО в III квартале 2022 года составил 3,32 млрд рублей против 12,15 млрд рублей прибыли годом ранее, следует из отчета компании.

EBITDA снизилась на 41,8%, до 14,92 млрд руб.

Выручка без учета субсидий составила 87,93 млрд рублей (-1,8%).

По итогам января-сентября 2022 г. чистая прибыль упала в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 26,69 млрд руб.

EBITDA сократилась на 17,4%, до 76 млрд руб., преимущественно в результате роста затрат на топливо на Дальнем Востоке, отмечает "РусГидро" в своем сообщении.

Выручка без учета субсидий составила 302,55 млрд руб. (+2,8%).

На конец сентября заемные средства "РусГидро" составляли 201,32 млрд руб. Стоимость форвардного контракта с ВТБ выросла на 10,3%, до 19,23 млрд руб.

На счетах компании хранилось 39,48 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец сентября 2022 года – Росимущество (61,73%). Долей в 12,52% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".

РусГидро
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