Годовая прибыль "РусГидро" по РСБУ сократилась почти вдвое

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Чистая прибыль ПАО "РусГидро" по РСБУ в 2022 году снизилась на 48,9% по сравнению с 2021 годом, до 25,99 млрд рублей, говорится в отчете компании.

Выручка увеличилась на 5% и составила 199,58 млрд рублей.

Показатель EBITDA вырос на 4%, до 99,3 млрд рублей.

Снижение выручки ГЭС в Сибири в 2022 году ввиду аномально низкой водности было компенсировано ростом цен на оптовом рынке электроэнергии и мощности во II ценовой зоне (Сибирь) и выработки на ГЭС центрального региона, а также увеличением объема реализации электроэнергии и мощности ГЭС на Дальнем Востоке, сообщила "РусГидро".

Заемные средства компании на конец 2022 года оценивались в 179,6 млрд рублей.

На счетах "РусГидро" хранилось 15,38 млрд рублей.

ПАО "РусГидро" объединяет более 60 гидроэлектростанций в России, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций, входящих в состав "РусГидро", включая Богучанскую ГЭС, составляет более 38 ГВт.

Основной акционер компании на конец 2022 года - Росимущество (62,2%). Долей в 12,37% владеет ВТБ, еще около 9% принадлежит "Русалу".