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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Стискин покидает пост CFO и совет директоров "Полюса"

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Михаил Стискин, старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса", покидает свой пост по истечении трех месяцев с момента уведомления, сообщила компания.

Также он со вторника покинет совет директоров золотодобытчика.

Должность старшего вице-президента по финансам и стратегии будет упразднена. Анна Лобанова, вице-президент по экономике и планированию, и Антон Румянцев, вице-президент по стратегии и развитию бизнеса, продолжат курировать свои направления и обеспечивать непрерывность бизнес-процессов.

"Полюс" – крупнейшая российская золотодобывающая компания. Разрабатывает рудные и россыпные месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Крупнейшими акционерами являются Фонд поддержки исламских организаций (46,35%) и "Группа Акрополь" Ахмета Паланкоева (29,99%).

Михаил Стискин Полюс
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