Дмитрий Кленов вышел из капитала "Детского мира"

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Один из управляющих инвесткомпании Altus Capital Дмитрий Кленов вышел из состава акционеров "Детского мира", говорится в сообщении компании.

Кленов владел 10% капитала ритейлера. В сообщении компании не указывается, кто купил его долю, однако отмечается, что покупатель не связан с каким-либо другим крупным акционером "Детского мира".

Кленов вышел из совета директоров компании в октябре 2022 года. Тогда же он заключил обязывающее соглашение о продаже своей доли, сделка была закрыта 10 марта.

"Детский мир" - крупнейший в России специализированный ритейлер на рынке детских товаров. Сейчас основные бенефициары компании - бывший глава ПАО "Полюс" Павел Грачев, бывший старший вице-президент по финансам и стратегии "Полюса" Михаил Стискин (их структура владеет 19,99% акций). Free float составляет около 60%, причем значительная доля приходится на иностранных инвесторов.

В прошлом году ритейлер объявил о решении трансформироваться в частную компанию. В конце декабря акционеры одобрили эту реорганизацию.