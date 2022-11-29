Глава ФРБ Сент-Луиса заявил о необходимости удерживать ставку выше 5% для укрощения инфляции

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Федеральной резервной системе (ФРС) придется удерживать ключевую процентную ставку на уровне выше 5% в течение всего 2023 года и части 2024 года, чтобы достичь успеха в замедлении инфляции, сказал председатель Федерального резервного банка (ФРБ) Сент-Луиса Джеймс Баллард в интервью MarketWatch.

По его мнению, рынок недооценивает степень жесткости, которой должна достичь денежно-кредитная политика ФРС для сдерживания инфляции, и все еще надеется, что инфляция может замедлиться сама по себе.

ФРС повысила ставку на 3,75 процентного пункта (п.п.) менее чем за год, причем на последних четырех заседаниях увеличивала ее сразу на 0,75 п.п. В настоящее время ставка находится на уровне 3,75-4% годовых, и рынок ждет ее подъема на 50 б.п. в декабре.

Баллард, голосующий член Федерального комитета по операциям на открытых рынках (FOMC) в 2022 году и один из самых ярких "ястребов" Федрезерва, не стал напрямую отвечать на вопрос о том, поддерживает ли он подъем ставки на 75 б.п. в декабре.

"В целом я говорил, что чем раньше ставка достигнет нужного уровня, тем лучше. Но я оставляю тактические детали на усмотрение председателя ФРС", - сказал он.

Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в своем выступлении также отметил, что Федрезерв продолжит ужесточение денежно-кредитной политики, и назвал высокую инфляцию "экономической проблемой номер один во всем мире".

Он предупредил, что действия ФРС по сдерживанию темпов роста потребительских цен могут привести к повышению уровня безработицы до 5% в следующем году.

По мнению Уильямса, ставки будут удерживаться на высоком уровне до конца 2023 года, а первое снижение может последовать в 2024 году.