Эксперты ждут начало снижения ставок ФРС в IV квартале 2023 года

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная резервная система США перейдет к снижению процентных ставок, когда в следующем году столкнется с замедлением экономики, прогнозируют участники рынка облигаций.

Они делают ставку на то, что Федрезерв будет вынужден дважды уменьшить ставки в четвертом квартале 2023 года, несмотря на заявления его руководителей о сохранении высокой стоимости заимствований в течение длительного времени, пишет Financial Times.

Исходя из котировок фьючерсов на гособлигации, базовая ставка достигнет своего пика в районе 4,9% годовых в мае, а затем опустится до 4,4% к концу следующего года. В настоящее время ее диапазон составляет 3,75-4% годовых.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в прошлую среду, что ФРС может замедлить темпы подъема ставок уже на ближайшем заседании. Позднее член совета управляющих американского ЦБ Мишель Боуман сказала, что ФРС продолжит повышение базовой процентной ставки на ближайших заседаниях, однако будет целесообразным замедлить темпы ее подъема.

Аналогичное мнение высказал и зампредседателя Федрезерва по банковскому надзору Майкл Барр. "Мы двигались очень и очень быстро к уровню ставки, который ограничивал бы экономическую активность, и сейчас, когда мы очень близки к нему, я полагаю, имеет смысл замедлить темпы подъема", - отметил он.

Мэтт Раскин из Deutsche Bank прогнозирует, что ФРС будет вынуждена снизить процентные ставки на 0,5 процентного пункта в декабре 2023 года.

"Я думаю, можно с уверенностью сказать, что комитет не ожидает снижения ставок в следующем году. Так как же нам объяснить разницу между этим прогнозом и тем, что мы ожидаем? - спрашивает он. - Я думаю, это сводится к тому, что участники рынка ожидают рецессии в следующем году, в то время как Федрезерв в своих прогнозах все еще полагается на "мягкую посадку" экономики".

Среди других сигналов рецессии Раскин назвал инверсию кривой доходности американских госбумаг. Ситуация, когда доходность "коротких" US Treasuries больше, чем десятилетних (инверсия), является одним из самых надежных индикаторов будущего экономического спада. При нормальной ситуации в экономике доходность бумаг с более длительными сроками обращения выше, чем у "коротких" облигаций.

Прогнозы аналитиков соответствуют традиционной модели циклов повышения ставок: в каждом цикле с 1980 года (за исключением 2004-2006 годов) ФРС снижала ее в течение шести месяцев после достижения пика.

"Обычно они затягивают гайку до тех пор, пока не сорвут резьбу", - замечает Маргарет Керинс из BMO Capital Markets. По ее мнению, так будет и в текущем цикле. Поэтому эксперт не исключает возможности снижения ставки в какой-то момент в конце следующего года.

Между тем некоторые эксперты с сомнением относятся к нынешним прогнозам. Руководитель отдела стратегий Amherst Pierpont Стивен Абрахамс отмечает, что рынок в течение всего года не ожидал, что у ФРС будут планы сохранения высоких ставок на протяжении 2023 года, и это было ошибкой.

"Я не думаю, что у кого-то на рынке на самом деле есть сильная уверенность в том, где будет ФРС в конце следующего года", - заявил Мэтью Скотт из AllianceBernstein.